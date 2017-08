France-Russie: les échanges en hausse de 23,7% au 1er trimestre

Les relations de longue date qui lient la Russie et la France importent beaucoup plus que la conjoncture politique actuelle, et les milieux des affaires français le comprennent parfaitement, a déclaré ce lundi le président russe Vladimir Poutine, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron à Versailles.

Le président a rappelé qu'environ 500 compagnies françaises étaient implantées en Russie et qu'aucune d’entre elles n’avait quitté la Russie au cours de ces dernières années marquées par des difficultés économiques.

« Qui plus est, de la part de nos amis français nous constatons de l’intérêt pour le développement des échanges économiques. Au cours de l’année dernière, les investissements directs français dans l’économie russe ont augmenté de 2,05 milliards de dollars. Quant au volume des échanges commerciaux, il est en hausse : l’année passée, il a augmenté de 14% et au cours du premier trimestre de l’année en cours, de 23,7% », a constaté le président.

Rappelons que Vladimir Poutine est en France ce lundi sur l’invitation de son homologue français. Au cours de leur premier entretien, les deux hommes politiques ont passé en revue un large éventail de questions d’ordre bilatéral et évoqué les dossiers internationaux d’actualité.

