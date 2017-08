Macron recevra Poutine lundi prochain à Versailles

Le président Emmanuel Macron recevra lundi prochain son homologue russe Vladimir Poutine au Grand Trianon à Versailles, rapporte l’AFP se référant à une déclaration de l’Élysée.

La rencontre aura lieu à l'occasion d'une exposition consacrée à la visite de Pierre le Grand en France en 1717.

TASS se référant au service de presse du Kremlin.

D’après cette source, les présidents échangeront en outre sur les questions internationales et régionales d’actualité, notamment la lutte contre le terrorisme et le règlement des crises en Syrie et en Ukraine.

Dimanche, le quotidien russe Kommersant se référant à ses sources à Moscou et à Paris avait annoncé que le président russe serait en déplacement en France lundi prochain et qu’une rencontre avec le dirigeant français pourrait avoir lieu.

Rappelons que Vladimir Poutine devait se rendre en France en octobre dernier à l’occasion de l’inauguration du Centre spirituel et culturel orthodoxe, quai Branly. Toutefois cette visite a ensuite été reportée.

