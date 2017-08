Cœur du Nord: le fromage de chèvre français Made in Russia a un nom

Dans la région d'Ekaterinbourg (Oural), la société OuGMK-Agro, qui a reçu il y a quelques mois un millier de chèvres alpines dans le but de lancer la production de fromage, a mis sur le marché ses premiers produits sous la marque Cœur du Nord Serdtse Severa, informe l'agence TASS.

L'idée du logo avait été proposée par le fabriquant lui-même et a ensuite été affinée par des designers de l'Oural. En tout, plus de 100 possibilités de noms et environ 35 logos ont été étudiés avant que ne soit finalement retenue l'appellation « Cœur du Nord – Serdtse Severa ».

« Actuellement, la production est réalisée au sein des sites actifs de la fabrique laitière de la ville de Verkhniaïa Pychma. Les premiers lots sont commercialisés dans les réseaux de distribution Auchan, Metro et Kirovski. À la fin de l'été, une fois la construction de la nouvelle usine achevée, des fromages de chèvre à croûte fleurie, notamment du camembert et de la bûche, viendront compléter la gamme de la marque. L'usine prévoit mensuellement de transformer 90 tonnes de lait et de produire environ 9 tonnes de fromage de chèvre », a déclaré le service de presse de la compagnie.

En novembre 2016, la société française KBS-genetic avait livré plus de 900 chèvres alpines et 28 boucs de race à la ferme d'élevage OuGMK-Agro, située près d'Ekaterinbourg, dans l'Oural. Le troupeau, d'une valeur d'un million d'euros, avait ainsi parcouru quelques 5000 kilomètres à bord d'un convoi routier à trois étages. Au printemps, le premier lait avait pu être récolté, permettant, fin avril, l'élaboration d'un premier lot de test de fromages.

