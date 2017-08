Pour qui ont voté les Français de Russie?

Selon le site France Diplomatie, 2 999 citoyens français étaient attendus aux urnes sur le territoire de la Fédération de Russie dimanche dernier. Néanmoins, seuls 1 414 d'entre eux ont fait le déplacement, ce qui porte le taux de participation à 47,15%.

Le candidat du mouvement En Marche ! a récolté 68,47% des suffrages, contre 31,53% pour sa rivale, Marine Le Pen. Tout comme en France, le nombre de bulletins nuls ou blancs s'est avéré en Russie particulièrement important, atteignant un taux de 8,59%.

Avec 2 721 personnes inscrites sur les listes, c'est à Moscou que se concentrait la majeure partie de l'électorat. Venaient ensuite Saint-Pétersbourg, avec 253 inscrits, et Ekaterinbourg, qui en comptait 25.

À Moscou et Saint-Pétersbourg, où le taux de participation était respectivement de 47,96% et de 40,32%, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 68,86% et 65,17% des voix. En revanche, à Ekaterinbourg, ville qui s'est distinguée par un taux d'abstention considérable (72%), le choix des expatriés s'est orienté vers la candidate du Front National qui a ainsi enregistré un résultat de 57,14%.

Lire aussi :