Poutine félicite Macron suite à sa victoire

Dans un télégramme, le président russe a félicité Emmanuel Macron pour sa victoire à l’élection présidentielle et confirmé sa disposition à réaliser un travail conjoint constructif sur les questions d’actualité.

« Les citoyens français vous ont confié la direction du pays dans une période difficile pour l'Europe et pour toute la communauté internationale. La menace croissante liée au terrorisme et à l'extrémisme belliqueux s'accompagne d’une escalade des conflits locaux et de la déstabilisation de régions tout entières. Il est particulièrement important dans ce contexte de surmonter la méfiance mutuelle et de travailler ensemble pour assurer la stabilité et la sécurité internationale », a indiqué le président dans sa missive.

Le dirigeant russe a en outre confirmé sa disposition à mener un travail constructif « sur les questions bilatérales, régionales et globales d’actualité » ce qui répond, selon lui, « aux intérêts des peuples des deux pays ».