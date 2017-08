Entretien avec le leader du groupe Leningrad, Sergueï Chnourov

En prévision de son concert en France, prévu le 3 mai à Paris, le leader du célèbre groupe russe Leningrad, Sergueï Chnourov, a accordé un entretien à Russia Beyond The Headlines et à la chaîne RT, au cours duquel il a répondu aux questions des journalistes et a lu un poème dédié à l’élection française.

L’entretien sera publié sur les sites de RBTH (versions française et anglaise) le 2 mai.

Le concert du groupe de rock russe, fondé en 1997, est prévu le 3 mai au Casino de Paris. En France, Leningrad a dernièrement attiré l’attention de la presse grâce à ses derniers clips, dont Exponat et Kolschik.