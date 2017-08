Quelle est la ville russe la plus populaire auprès des touristes étrangers?

Cet été, Moscou sera la ville russe la plus visitée par les touristes étrangers : c'est ce que rapporte le site d'informations Lenta.ru, se référant à une publication de la compagnie de tourisme en ligne Kayak.ru. Cette prévision, basée sur les recherches d'hôtels et de billets d'avion (Kayak en traite plus de 1,5 milliard par an), ne sera probablement pas une surprise pour grand monde.

Saint-Pétersbourg décroche la seconde place, tandis que la ville sibérienne d'Omsk, à 2700 km à l'est de Moscou, arrive étonnamment en troisième position. Il s'agit en fait de l'un des points d'arrêt du Transsibérien, auquel la ville doit en partie ce rang élevé. De la 4ème à la 10ème places, on retrouve ensuite Novossibirsk, Sotchi, Irkoutsk, Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg et Kazan.

Cependant, RoomGuru.ru, un autre site de services en ligne, a communiqué un peu plus tôt que Sotchi serait cet été la destination privilégiée des touristes étrangers et que la seconde place serait occupée par le village de Khoujir, sur le lac Baïkal. La troisième marche du podium serait quant à elle conquise par la ville d'Anapa, sur les rives de la mer Noire.

Les paris restent donc ouverts, quelle ville accueillera le plus d'étrangers lorsque les premières chaleurs se feront sentir ?

Chez RBTH, nous aimerions mener notre propre sondage : n'hésitez donc pas à sélectionner, dans la liste qui suit, le lieu que vous souhaiteriez le plus visiter cet été.

