Le nouvel épisode de Macha et l'ours consacré à Pâques

Macha et l'ours, série la plus populaire au monde sur YouTube, dédie son nouvel épisode à la fête de Pâques, qui, en Russie, aura lieu cette année le 16 avril.

Dans cet épisode intitulé Surprise ! Surprise !, des loups kidnappent un coq dans un élevage de volaille en espérant qu'il leur ponde des œufs ; de son côté, accompagnée d'un lapin, que Macha peint des œufs, comme le veut la tradition russe, afin de les offrir à ses amis.

L'épisode a été mis en ligne le 7 avril et a d'ores et déjà été visionné plus de 12 millions de fois.

Plus tôt, le 15 mars, un autre épisode de la série, nommé Macha + kacha, avait dépassé le seuil des 2 milliards de vues, occupant ainsi la 5ème place du classement des vidéos les plus regardées de l'histoire sur YouTube.

