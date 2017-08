L'armée russe fera son apparition dans la nouvelle extension de Battlefield 1

Les développeurs de la saga de jeux de tir à la première personne Battlefied ont dévoilé quelques détails concernant les prochaines extensions du jeu. Ainsi, l'action fera demi-tour pour nous replonger dans l'univers de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, l'armée de l'Empire russe fera son entrée dans l'un de ces DLC (contenu téléchargeable).

« Comme vous pouvez le voir sur les visuels joints à ce message, vous combattrez côte à côte avec l'armée russe, ressentirez la cruauté des batailles et la rigueur de l'hiver en Russie. Préparez-vous à appréhender une nouvelle tactique, testée par l'armée de l'Empire russe. L'hiver est froid, l'acier l'est encore plus », peut-on lire sur le site de Battlefield.

L'extension du set Battlefield 1 Premium Pass comprenant l'armée russe porte le nom de In the Name of the Tsar et permettra à toutes les personnes intéressées de prendre part à d'épiques batailles sur le front de l'Est. Trois nouvelles cartes seront mises à la disposition des joueurs : l'offensive Broussilov en Galicie, l'opération Albion sur un archipel de la mer Baltique et l'assaut du col de Lupkow.

À noter que les détenteurs du Passe Premium peuvent, grâce à l'extension Ils ne passeront pas, sortie le 14 mars dernier, incarner un soldat de l'armée française et combattre sur quatre nouvelles maps immergeant le joueur dans la Bataille de Verdun et dans la Deuxième bataille de la Marne.

D'autres adds-on sont également prévus : Turning Tides, qui proposera des affrontements navals et Apocalypse, dédié aux batailles les plus sanguinaires de la Première Guerre mondiale. En tout, ce sont 16 cartes multijoueurs, 20 nouveaux types d'armes et de nouvelles classes de divisions d'élites qui seront rendues accessibles.

Battlefiled est un jeu d'ordinateur développé par le studio suédois Dice, filiale depuis 2006 de la compagnie américaine Electronic Arts. Le jeu est sorti le 21 octobre 2016 sur ordinateur, PS4 et Xbox One. Selon les données de l'Agence française pour le jeu vidéo (AFJV), il occupe la troisième place des jeux les plus vendus dans l'Hexagone en 2016 (509 845 exemplaires vendus). Cette année-là, seuls FIFA 17 (1 426 209 exemplaires) et Pokemon Soleil et Lune (805 390) ont connu une plus grande popularité.

Lire aussi :