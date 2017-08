Plus de 20 sociétés russes participeront au salon du Bourget

Une vingtaine de sociétés russes participeront au Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris-Le Bourget qui se tiendra du 19 au 25 juin 2017, a déclaré Anne Boisselet, responsable commerciale du salon, lors d’une conférence de presse organisée le 6 avril à l’ambassade de France en Russie.

« La participation russe est l’une des plus fidèles, des plus constantes et des plus importantes pour le salon et sur le salon », a-t-elle rappelé avant de préciser qu’on y retrouvait la grande majorité des industriels russes du secteur, tels que le groupe MIG, le holding Hélicoptères de Russie et l’agence spatiale russe Roskosmos.

Les participants russes seront exposés dans différents endroits stratégiques du salon. Ainsi, par exemple, l'Agence russe d'exportation d'armements Rosoboronexport et la Compagnie aéronautique unifiée (OAK) seront accueillies dans la rotonde.

« Sur l’exposition statique nous accueillerons cette année SuperJet », a encore précisé Mme Boisselet.

La présence à ce salon est fondamentale, a pour sa part indiqué Emeric d’Arcimoles, commissaire général du salon, ajoutant qu’elle illustrait les liens très forts unissant la Russie et la France dans le domaine de l’industrie aéronautique et spatiale.

« C’est une longue tradition, quel que soit l’environnement politique – qui peut être souvent difficile et c’est le cas aujourd’hui. On voit que finalement l’industrie est capable de surmonter ces difficultés », a-t-il encore indiqué.

