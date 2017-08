L’attentat de Saint-Pétersbourg aurait été perpétré par un terroriste-kamikaze

L’attentat qui a frappé ce lundi le métro de la ville russe de Saint-Pétersbourg a été commis par un terroriste-kamikaze, rapporte l’agence Interfax, se référant à des sources au sein des forces de l’ordre.

En outre, d’après la source, l’identité du terroriste présumé a été établie. « Selon les premières données, il s’agit d’un ressortissant d’Asie centrale », a-t-il été indiqué.

Toujours d'après l'agence, l'homme vêtu de noir, dont la photo a circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux et qui avait été pris pour suspect, s'est présenté lui-même à la police pour plaider non coupable.

Lundi, un attentat terroriste a frappé le métro de Saint-Pétersbourg. Un engin explosif a été actionné dans une rame reliant les stations Sennaya Plochtchad et Institut technologique. En outre, une bombe artisanale a été trouvée et désamorcée à la station Plochtchad Vosstania.

Selon un bilan révisé, l'attaque a fait 11 morts et 45 blessés. Le Comité d'enquête de Russie a qualifié l'explosion d'attaque terroriste.