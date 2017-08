Le métro, nouvelle scène musicale en vogue de Moscou

Le Département des transports et le Métropolitain de la ville de Moscou se sont associés pour proposer aux musiciens et chanteurs de la capitale de se produire au cours de l'année dans différentes stations du métro.

Toute personne désirant faire montre de son talent dans le métro de Moscou pouvait envoyer une candidature aux organisateurs et devait ensuite être auditionné par un jury. Ce dernier une fois conquis, l'artiste recevait un laissez-passer et une accréditation lui donnant le droit de se produire, à partir du 27 mars et durant un an, dans les 13 endroits retenus pour le moment, mais dont le nombre pourrait être amené à évoluer.

Публикация от Ekaterina (@venice_alis) Мар 28 2017 в 12:26 PDT

Un millier de candidatures a ainsi été étudié et ce sont plus de 200 collectifs extrêmement divers qui réjouiront les oreilles des passagers. Les Moscovites pourront ainsi découvrir par exemple des artistes jouant de la scie musicale ou du bol chantant tibétain, mais également un jeune groupe reprenant les titres des Beatles ou encore un jazz-band combinant musique et acrobaties.

Cet événement a pour but de donner aux habitants de la capitale la possibilité d'élargir leurs horizons musicaux et de leur communiquer des émotions positives tout au long de la journée, dans un lieu qui est souvent le symbole de stress et de hâte. Le métro de Moscou se prête pourtant parfaitement à ce genre de représentations, l’acoustique y étant idéale et le décor remarquable. De nombreuses stations n'ont en effet rien à envier aux palais des tsars, moulures, statues, fresques et autres lustres s'y côtoyant dans un décor magistral.

Публикация от Nastusha Zheleznova (@nastusha_zheleznova) Мар 25 2017 в 5:21 PDT

De plus, ce mode de transport est utilisé quotidiennement par 6,5 millions de passagers, il s'agit donc pour les artistes d'une opportunité considérable de se faire connaître et d'accroître leur auditoire.

Chacun des musiciens sélectionnés dispose d'un compte personnel sur le site du projet, à travers lequel il a la possibilité de choisir lui-même les créneaux horaires et les endroits où il souhaite se produire en fonction des disponibilités. Les stations Maïakovskaïa, Kourskaïa, Dostoïevskaïa, Borovitskaïa, Polianka, Kitaï-Gorod, Teatralnaïa, Okhotny riad, Komsomolskaïa et Taganskaïa seront ainsi transformées en scènes musicales temporaires.

Публикация от Kate /Real Person Account/ (@love_laugh_live_eat) Мар 29 2017 в 11:45 PDT

L'année dernière, un projet pilote semblable avait été mené dans la capitale russe, mais à une échelle moindre puisque 30 artistes seulement avaient eu la chance d'y participer.

En France, la RATP délivre chaque année 300 accréditations à des artistes, leur permettant de jouer dans le métro parisien. Nombreux sont ceux qui s'y sont fait repérer et ont par la suite connu la gloire : Alain Souchon, Renaud, Jacques Higelin ou encore Keziah Jones font partie de ces heureux élus. En 2016, des Métro Music Awards avaient même été organisés. Aussi, ce projet moscovite permettra-t-il probablement de dévoiler quelques-uns des talents russes de demain.

Le calendrier des représentations est disponible sur le site du projet.

Vous trouverez de nombreuses autres vidéos de l'événement avec le hashtag #музыкавметро sur Instagram.

