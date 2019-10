Renault Russia a son nouveau directeur général

Russia Beyond

À partir du 1er novembre 2019, c’est Jan Ptacek, ancien top-manager du constructeur automobile russe Avtovaz (Lada), qui deviendra le directeur général de Renault en Russie, informe la compagnie dans un communiqué.

Bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans chez Renault, Jan Ptacek a occupé des postes supérieurs au sein du groupe en République tchèque (étant lui-même originaire de la République socialiste tchécoslovaque), mais aussi en France, en Ukraine et en Russie, se spécialisant dans le commerce et le marketing.

À son nouveau poste, il remplacera donc Andreï Pankov qui, comme le précise l’entreprise, quitte ses rangs pour des raisons personnelles.

Sous Pankov, arrivé à la tête de Renault Russia en janvier 2015, le niveau de localisation de la production de la compagnie dans le pays s’est approché du seuil de 70%, rappelle l’édition Drive. C’est également sous lui qu’ont débuté en Russie les ventes de voitures électriques et qu’a vu le jour l’Arkana, ce SUV coupé fabriqué au sein de l’usine de Moscou.

