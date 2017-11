La Russie en passe de battre son record absolu de récolte de blé

Global Look Press

La Russie pourrait récolter plus de 130 millions de tonnes de blé en 2017, a annoncé Djamboulat Khatouov, premier adjoint du ministre de l’Agriculture russe lors d’une conférence de l’Association nationale des experts de la production agricole, rapporte l’agence de presse RIA Novosti.

« Cette année la Russie s’apprête à faire une récolte record, plus de 130 millions de tonnes, ce qui représente le plus haut résultat de toute l’histoire de la Russie contemporaine et soviétique », a-t-il annoncé, faisant la lecture d’un communiqué du ministre de l’Agriculture, Alexandre Tkatchov.

Jusqu’à présent, le record absolu est en effet détenu par l’année 1978. La Russie y avait alors récolté 127,4 millions de tonnes de blé. Le pays rêvant aujourd’hui de retrouver son statut de grande puissance céréalière, il a en 2016, suite à la meilleure moisson de ces 38 dernières années, récolté 117 millions de tonnes de blé.

Ce résultat lui a ainsi permis de s’imposer comme le premier exportateur de blé dans le monde, avec 25 millions de tonnes acheminées à l’étranger, devançant par la même occasion les États-Unis et la France.

