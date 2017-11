Affaires à suivre: 3e Forum d’affaires «Belgique, Luxembourg – Union économique eurasiatique»

Au nom de la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise en Russie, son directeur général Oleg Prozorov vous invite à devenir délégué du 3e Forum International d’affaires « Union économique belgo-luxembourgeoise et Union économique eurasienne » qui se tiendra le 15 novembre 2017 à 10h30 au Centre de Congrès de la CCI de Russie, à Moscou.



Public ciblé :



Les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs, les chefs d'entreprise et les hommes d'affaires des trois pays participeront au Forum de la CCBLR à Moscou.



Les questions les plus urgentes seront discutées :



La localisation de la production en Russie ainsi que les différentes compétences que le Luxembourg et la Belgique peuvent offrir aux entrepreneurs et aux entreprises russes.



Mise en réseau parfaite pour votre entreprise :



L’inauguration officielle, les sessions du Forum et le cocktail de bienvenue sont des occasions idéales pour faire du réseautage de dimension internationale.



De plus amples informations sur le programme et le forum sont disponibles sur le site officiel de la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise en Russie.



Pour vous inscrire, veuillez vous diriger vers le lien suivant.



Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise en Russie (CCBLR Moscow)

18-1, boulevard Novinski,

Bureau 8

Moscou, Fédération de Russie

Bureau de Moscou: +74993903594

Bureau du Luxembourg: +35227861101

