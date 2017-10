La première tranche du gazoduc Force de la Sibérie à moitié achevée

Le géant gazier russe Gazprom a annoncé le 18 octobre qu'il achevait la construction de la moitié de la première tranche du gazoduc Force de la Sibérie, qui relie le gisement de Tchaïanda en Yakoutie à la ville de Blagovechtchensk, à la frontière avec la Chine.

La seconde partie du gazoduc reliera le gisement gazier de Kovytka près d'Irkoutsk au gisement de Tchaïanda.

1 095 km de gazoduc ont été construits jusqu'à présent, soit bien plus que ce que prévoyait le plan original. En 2014, Gazprom et CNPC ont signé un contrat sur 30 ans prévoyant la livraison de 38 milliards de mètres cube de gaz par an de Russie en Chine. Le gaz sera acheminé via le gazoduc Force de la Sibérie.

