Nouvelle immersion dans l’univers de la musique classique russe à la Maison russe à Bruxelles

L’accent sera mis sur la vie et l’œuvre des grands Mikhaïl Glinka (1804 – 1857), Nikolaï Rimski-Korsakov (1844 – 1908) et Modeste Moussorgski (1839 – 1881). En outre, les organisateurs ont l’intention de vous faire découvrir les idées du compositeur soviétique Alfred Schnittke (1934 – 1998). Véritable innovateur de son époque, il est considéré comme l’auteur de la méthode polystylistique, qui consiste à combiner des styles très contrastés au sein d’une même œuvre.

La conférence sera animée par le maestro Andreï Сhevtchiouk. Il a étudié à la Chapelle académique d’État et au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, puis a dirigé des festivals d’opéra et des ensembles choraux russes dans l’Hexagone, et a également travaillé dans des théâtres français. À l’aide d’anecdotes et de vidéos fascinantes, il vous aidera à vous immerger véritablement dans le monde de la musique classique russe et à voir même des choses connues sous un nouvel angle.

