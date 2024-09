Quand les bolcheviks combattaient la religion avec des affiches

Russia Beyond

La propagande soviétique était très créative et, à travers de nombreuses représentations graphiques, a donné une image négative de l’Église et des prêtres.

Karl Marx a écrit : « La religion est l’opium du peuple » et Vladimir Lénine a répété cette formule plus d’une fois dans ses écrits. Cette phrase est devenue un véritable slogan des bolcheviks. Le leader de la révolution a affirmé que c’est la position d’impuissance de la classe opprimée et son incapacité à résister aux « exploiteurs » qui donnaient lieu à la croyance en une sorte de vie meilleure après la mort. La religion leur aurait ainsi offert « une justification bon marché de toute leur existence d’exploités ».

Examinons quelques-unes des affiches créées à l’époque pour lutter contre l’Église.

« La religion est l’opium du peuple »

« Le tsar, le pop et un riche sur les épaules du peuple travailleur »

« La religion est un poison, protégez les enfants » (l’affiche à droite dit « École »)

« Qui est contre les Soviets »

Affiche du magazine Bezbojnik ou stanka (L’Impie à la machine)

« Sabaoth : Il n’y a que vous, camarade Bouddha, qui n’avez pas été jeté en pâture

Allah : Marche gaiement, s’il te plaît, marche

Jéhovah : Alo, marche. Pas tout à nous, et en ton nom. Rasez-vous, s’il vous plaît »

Les yeux d’un paysan sont recouverts d’un bandeau sur lequel l’on peut lire « Credo ».

« Nous en avons fini avec les tsars terrestres. Passons aux tsars célestes »

« Lutte contre la religion. Lutte pour le socialisme !!! »

« Comment les pops volent le peuple. Tous les hommes sont des frères, j’aime prendre d’eux » (jeu de mots entre « bratia », qui signifie « frères » et « brat’ ia », qui se traduit littéralement comme « je prendre »).

« Avec la plume d’un correspondant ouvrier et la lumière de la science, démasquez les trucs sectaires ! »

« Assez de fumisterie »

« Merci pour la culture – une contribution gigantesque !

Maintenant, va sur l’étagère où se trouvent les mythes »

« La croix et le tracteur »

« Pour le 11e anniversaire de la Constitution soviétique »

« Il n’y a pas de Dieu »

