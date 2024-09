En images: Valaam, cette île sacrée des orthodoxes russes, dans les tableaux des peintres

Ce centre spirituel de l’orthodoxie russe, situé à l’extrême nord du lac Ladoga, en République de Carélie, a inspiré les peintres de différentes époques et styles. Découvrez-le à travers les yeux d’Ivan Chichkine, Arkhip Kouïndji, Nicolas Roerich et d’autres.

Les premières images pittoresques de Valaam sont apparues au milieu du XIXe siècle, lorsque la communication par bateau à vapeur entre l’île et le « continent » s’est ouverte. Depuis, les artistes sont tombés amoureux de ces lieux.

Le tout premier tableau de Valaam a été peint par l’artiste Anton Ivanov, qui a littéralement fait « découvrir » cette destination aux autres.

Anton Ivanov. L’île de Valaam au coucher du soleil, 1843. Galerie Tretiakov

Ivan Davydov. Vue de Valaam, 1853

Mikhaïl Klodt. Vue sur l’île de Valaam, 1857. Musée régional d’art de Tomsk

L’un des peintres russes les plus célèbres, Ivan Chichkine, est venu ici plus d’une fois et a peint des forêts locales et des blocs de pierre envahis par la mousse. Il était accompagné de ses amis, également artistes, Alexandre Guine et Pavel Djoguine.

Ivan Chichkine. Vue sur l’île de Valaam, 1859. Musée Russe

Alexandre Guine. Tempête sur Valaam, milieu du XIXe siècle

Pavel Djoguine. À Valaam, 1865. Galerie Tretiakov

Arkhip Kouïndji a visité cet endroit au début des années 1870. Comme l’a dit plus tard l’artiste Ilia Répine, c’est après une visite à Valaam que « l’activité créatrice originale » de Kouïndji a commencé. Ce tableau est devenu sa première œuvre, achetée par le collectionneur Pavel Tretiakov. Aujourd’hui, on peut le voir à la Galerie Tretiakov.

Arkhip Kouïndji. Sur l’île de Valaam, 1873. Galerie Tretiakov

La famille Roerich a visité cette île sacrée à plusieurs reprises. Sur cette toile, Nicolas Roerich a représenté Valaam et un bateau avec deux startsy (moines qui portent le grand schème), fondateurs du monastère de la Transfiguration du Sauveur.

Nicolas Roerich. Île sainte. 1917. Musée Russe

