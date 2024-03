Dix objets précieux provenant de collections privées exposés dans les musées du Kremlin de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Après la guerre de 1812 contre les troupes napoléoniennes, les cercles éclairés de la société russe ont commencé à s’intéresser activement à l’histoire et aux antiquités. Au cours des incendies provoqués par le conflit, de nombreux objets rares et inestimables ont été perdus, c’est pourquoi les passionnés d’histoire ont cherché partout des artefacts et ont essayé de préserver et d’étudier les monuments de l’ancienne Russie.

L’un des collectionneurs les plus célèbres du XIXe siècle était Pavel Karabanov. Toute sa vie, il a collectionné diverses antiquités et a même créé chez lui un musée de la vie des nobles russes. Sa collection était si vaste et intéressante que l’empereur Nicolas Ier lui-même a voulu l’acheter. Karabanov n’a pas osé s’en séparer de son vivant, mais l’a léguée au tsar après sa mort. Ainsi, la partie la plus ancienne et la plus précieuse de la collection s’est retrouvée dans le Palais des Armures du Kremlin de Moscou.

D’autres contemporains, passionnés d’histoire, possédaient des collections privées uniques qui ont fini plus tard au Kremlin : le comte Alexeï Moussine-Pouchkine et le prince Nikolaï Ioussoupov notamment.

Voici les artefacts les plus intéressants de leurs collections :

Icône Notre-Dame de Vladimir, dernier quart du XVIe siècle. De la collection des comtes Moussine-Pouchkine

Poire à poudre, 1660. De la collection de Pavel Karabanov

Boucles d’oreilles, XVIIe siècle. De la collection de Pavel Karabanov

Cadre de miroir argenté, première moitié du XVIIe siècle. De la collection de Pavel Karabanov

Gobelet, XVIIe siècle. De la collection de Pavel Karabanov

Notre-Dame de l’Incarnation, premier tiers du XVIIe siècle. De la collection de Pavel Karabanov

Un verre avec l’image des armoiries de la famille Karabanov. 1534-1585. De la collection de Pavel Karabanov

Plats de Veliki Oustioug, troisième quart du XVIIIe siècle. De la collection de Pavel Karabanov

Médaille avec chaîne, années 1690. Appartenait au prince Vassili Golitsyne, de la collection d’Alexeï Moussine-Pouchkine

Louche, 1764. Concédée par l’impératrice Catherine II au marchand Louka Deviatov. De la collection des princes Ioussoupov

L’exposition Amoureux de l’histoire autochtone, consacrée à Pavel Karabanov et à d’autres collectionneurs moscovites du XIXe siècle, est accessible au public depuis la mi-mars 2024 dans les musées du Kremlin de Moscou.

