Plongeon dans l’univers coloré (et complexe) de l’art contemporain russe, où les fruits et légumes jouent un rôle de premier plan.

Peut-il y avoir un lien entre une pomme de terre et l’art ? Oui, et très direct, selon ces artistes contemporains russes exposés au Musée d’art moderne de Moscou. La relation intime entre l’homme et la nature, ainsi que les significations symboliques des fruits à travers diverses cultures et époques, sont au centre d’une exposition qui y a ouvert ses portes en octobre 2023.

Conçu en 2021, ce piment géant en chamotte (un type d’argile brute) est l’œuvre de l’artiste Ekaterina Yakovleva. La sculptrice a créé toute une série intitulée Fruits de la Terre, et l’on peut voir certaines de ses œuvres au Musée Darwin de Moscou. D’autres font partie de collections privées en Russie, aux États-Unis, en Israël et en Europe de l’Est.

Le Cadeau d’or est une œuvre de Vadim Grinberg réalisée pendant les années 1980. Originaire d’Odessa (Ukraine), il a été salué par des artistes de renom tels que Jeff Koons, David Hockney et Damien Hirst. Tous possèdent des œuvres de Grinberg.

Le Vol d’Andreï Grossitski peut paraître déroutant, mais les œuvres de cet artiste représentent souvent un seul objet à la limite du réel et de la fantaisie. Il est souvent considéré comme l’un des fondateurs du popart russe. Aujourd’hui, ses pièces sont exposées à la galerie Tretiakov, au Musée russe et dans plusieurs autres établissements de premier plan.

Débuts et pommes pour Nina K. Cette série, Vladimir Salnikov l’a dédiée à son ex-épouse Nina Kotel, elle aussi artiste. Ils ont vécu ensemble 35 ans, formant non seulement un couple, mais aussi un tandem artistique.

Salnikov a commencé dans le style de l’abstractionnisme. Jeune, il lisait le magazine America et a créé ses premières abstractions. Cependant, après avoir découvert ses œuvres, ses parents ont eu très peur pour la santé mentale de leur fils. Ils ont alors pensé qu’il était devenu fou.

Voici des visuels de l’époque soviétique qu’emploie dans ses créations l’artiste Sergueï Zarva. Une autre caractéristique propre à ses œuvres consiste à retourner ses sujets comme on le ferait avec un gant. Très littéralement, comme l’indique une observation attentive.

Ce n'est pas la liste complète des artistes montrés dans cette exposition – on y trouve également des œuvres de Pavel Leonov, Zourab Tsereteli, Robert Falk, Oleg Tselkov et bien d’autres.

