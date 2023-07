Infographie: à quoi ressemblaient les coiffes féminines dans l’ancienne Russie?

Russia Beyond

La principale différence entre la coiffe d’une femme et celle d’une fille était que la première couvrait nécessairement ses cheveux, tandis que la seconde, au contraire, montrait à chacun ses tresses, l’un des attributs les plus importants de la beauté féminine dans l’ancienne Russie.

La coiffe russe la plus célèbre, le kokochnik, était portée par les femmes mariées. Son nom vient du vieux mot russe « kokoch » (« poulet », « mère poule »), et sa forme dépendait de la région. Le kokochnik de la province de Vladimir est le plus proche de la façon dont une personne moderne l’imagine. Cependant, la coiffe de la province de Koursk par exemple ressemblait plutôt à une selle.

Mais trêve de bavardises – regardez plutôt notre infographie !

Natalia Nossova Natalia Nossova

