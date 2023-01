Si Le docteur Jivago de Boris Pasternak m’était conté (en quelques mots)

Ce livre illustre à quel point le XXe siècle a été turbulent en Russie, avec ses révolutions, sa guerre civile et ses deux guerres mondiales. Plus important encore, le roman montre comment la vie d’un homme peut être détruite par le rouleau compresseur de l’Histoire.

Résumé ultra bref Le médecin moscovite Iouri Jivago doit se cacher pendant la guerre civile, mais il est capturé par l’Armée rouge qui le force à travailler comme médecin pour les bolcheviks. Il finit par quitter épouse et enfants pour une femme avec laquelle le destin l’a réuni dans une ville du fin fond de la Russie. Mais cette femme le quitte pour se rendre en lieu sûr. En fin de compte, Iouri retourne à Moscou, où il tombe dans une profonde dépression et meurt.

Devenu orphelin très jeune, Iouri Jivago a été élevé dans la famille d’un professeur de Moscou. Devenu adulte, il épouse Tonya, la fille du professeur ; au moment où elle donne naissance à leur fils, Iouri est obligé de se rendre sur le front de la Première Guerre mondiale en tant que médecin.

De retour de la guerre, il se retrouve pris au milieu de la révolution et de la guerre civile qui font rage en Russie. Iouri s’enfuit avec sa famille dans une ville de l’Oural, essayant de se protéger, lui et sa famille, de ces événements turbulents et de cette déferlante de violence, de pillages et de faim.

Dans cette ville, il rencontre une femme nommée Lara qu’il avait déjà vue à Moscou. Au milieu de ce cauchemar, ils tombent amoureux l’un de l’autre, ressentant une incroyable proximité spirituelle.

Iouri souffre le martyre de devoir tromper sa femme. Lorsqu’il est sur le point de tout avouer, sa vie bascule à nouveau. Iouri est capturé par l’Armée rouge, et sera séparé à la fois de Lara et de sa famille. Pendant un an et demi, il est contraint de travailler en Sibérie comme médecin pour les bolcheviks.

Fuyant la captivité à pied, Iouri retourne dans la ville de l’Oural, mais il n’y trouve que Lara. Sa femme et ses enfants sont retournés à Moscou et lui ont envoyé une lettre indiquant qu’ils ont été contraints de quitter le pays.

Iouri et Lara restent ensemble et, pendant l’hiver, se cachent de la société et de la guerre civile dans un domaine abandonné. Leur idylle humble mais heureuse est interrompue par l’ancien patron de Lara, par qui elle a été séduite très jeune. Il demande à Jivago de laisser Lara partir avec lui, car il peut la sauver et l’aider à émigrer. Lara étant probablement enceinte, Iouri décide d’accepter. Il ruine son propre bonheur dans l’espoir de l’aider.

Après la guerre civile et la prise du pouvoir par les bolcheviks dans le pays, Iouri retourne à Moscou et vit même avec une femme. Mais son âme est comme morte. Comprenant que sa vie et sa personnalité n’existent plus, il est condamné à un destin funeste.

Un matin de 1929, il meurt d’une crise cardiaque dans un tramway. Par pur hasard, Lara assiste à ses funérailles et commence même à parcourir ses papiers, mais disparaît soudainement. L’hypothèse la plus probable est qu’elle a été arrêtée et est morte au goulag.

L’histoire du roman

Le dernier chapitre du livre, un recueil de poèmes de Iouri Jivago, constitue une partie très importante et incroyablement profonde de l’histoire. Étant donné que Pasternak était lui-même poète (et avait également une vie personnelle tourmentée, tiraillée entre deux femmes qu’il aimait), on considère que Jivago est un personnage semi-biographique.

Le docteur Jivago n’avait aucune chance de rencontrer le succès en URSS. Formellement, c’est un livre sur la guerre civile, mais, au fond, c’est un roman sur les êtres humains, l’amour, la mort et le sens de la vie. Il n’avait pas sa place à l’époque soviétique, car le roman ne présente pas les bolcheviks sous un bon jour et, au contraire, montre qu’ils ont agi de manière barbare et ruiné de nombreuses vies.

Le roman a été interdit de publication. Cependant, Pasternak a réussi à transférer le manuscrit en Occident et, en 1957, Le docteur Jivago a été publié en Italie. Plus tard, la CIA a révélé les documents selon lesquels elle était impliquée dans la parution du livre. L’œuvre s’était transformée en « arme » de propagande contre l’État soviétique.

En 1958, Pasternak a reçu le prix Nobel de littérature. Les autorités soviétiques étaient folles de rage face à cette décision, perçue comme une démarche politique hostile envers l’Union soviétique. Une campagne de dénigrement de grande envergure contre Pasternak a été lancée en URSS, impliquant Nikita Khrouchtchev en personne.

Pasternak a été mis au ban et toutes ses œuvres ont été interdites. « Je n’ai pas lu Pasternak, mais je le condamne » : cette phrase de l’époque est devenue une expression décrivant l’absurdité de la situation. La campagne de dénigrement a fortement affecté la santé de l’auteur, qui est mort d’un cancer en 1960.

Le roman a été officiellement publié pour la première fois en URSS en 1988 et est maintenant inclus dans tous les programmes de lecture scolaires et universitaires. Il est régulièrement classé parmi les plus grands romans du XXe siècle.

