Ces toiles russes s’immisçant dans l’énigmatique art traditionnel de la divination

Musée Russe Musée Russe

Oreste Kiprensky. Une voyante avec une bougie, 1830

Depuis des temps anciens jusqu’au XXe siècle, pendant les longues soirées et nuits d’hiver, les jeunes femmes russes rêvaient de leur avenir. Sans surprise, la plupart d’entre elles voulaient tout savoir sur leur futur mari : qui sera-t-il et quand apparaîtra-t-il dans leur vie ?

Domaine public Domaine public

Artiste anonyme. Divination par les cartes, début du XIXe siècle

Les jeunes femmes attendaient avec impatience la fête de Sviatki pour accomplir des rites de divination spéciaux, interdits par l’Église orthodoxe, qui les considérait comme païens. Toutefois, pendant des siècles, les habitantes de la Russie ont secrètement exécuté leurs actions magiques, qui leur étaient généralement transmises par leurs mères et leurs grands-mères. Découvrez pourquoi cette période particulière de l’année a été choisie pour la divination dans cette autre publication.

Musée d'art d'État de Nijni Novgorod Musée d'art d'État de Nijni Novgorod

Karl Brioullov. Svetlana pratiquant la divination, 1836

L’image de la prédiction de l’avenir est devenue populaire dans l’art après la publication en 1813 d’un poème intitulé Svetlana de Vassili Joukovski.

Musée de Volsk Musée de Volsk

Alexandre Novoskoltsev. Svetlana, 1889

Selon l’intrigue, une jeune femme, qui n’a pas vu son fiancé depuis longtemps, s’attend à avoir des nouvelles de lui à minuit. Elle s’endort accidentellement et rêve que son amant est décédé. Cependant, la terrible nuit se termine et, le matin, l’invité tant attendu arrive à Svetlana.

Musée Russe Musée Russe

Alexeï Venetsianov. Divination par les cartes, 1842

L’une des méthodes de divination les plus populaires était les cartes. Avant d'aller au lit, des jeunes femmes mettaient quatre rois sous leur oreiller en disant à haute voix : « Qui est mon fiancé, viens à moi en rêve ». Si un roi de pique apparaissait dans leur rêve, cela signifiait que leur fiancé serait vieux et jaloux. Le roi de cœur prédisait un mari jeune et riche, le roi de trèfle – un officier de l’armée ou un marchand, et le roi de carreau, que la jeune femme obtiendrait l’homme désiré.

Musée Russe Musée Russe

Nikolaï Pimonenko. Divination de Sviatki, 1888

Brûler un morceau de papier et étudier l’ombre qu'il projetait était un moyen simple et populaire de prédire l’avenir, mais bien sûr, de telles images étaient difficiles à interpréter.

Musée national d'histoire de la religion Musée national d'histoire de la religion

Constantin Makovski, Divination de Noël, années 1890

Dans les villages, il était très courant d’utiliser un coq pour prédire le destin. Des graines ou de l’argent étaient mis dans une assiette et de l’eau dans une autre. Un miroir était placé à proximité et une poule était apportée. Si le coq se dirigeait vers le miroir, le futur mari serait magnifique et tendre, si l’oiseau choisissait les graines (ou l’argent) à la place, l’époux serait riche. Si le coq s’approchait de l'eau, l’on pensait par contre que le futur partenaire boirait trop d’alcool, tandis que si l’oiseau allait chercher la poule, l’homme serait un coureur de jupons.

Constantin Vassiliev Constantin Vassiliev

Constantin Vassiliev. Divination, 1966

Les attributs les plus populaires de la divination étaient les bougies, ce qui est évidemment dû au manque d’électricité et à la nuit. Ainsi, dans le poème Svetlana, Joukovski décrit cette procédure comme suit : la jeune femme est seule dans la chambre, elle place deux miroirs l’un en face de l'autre et deux bougies de chaque côté. Elle dit à haute voix : « Mon fiancé, viens à moi ! » et commence à regarder dans les miroirs à la recherche d’une image de son futur mari. Parfois, il se présentait rapidement, mais les femmes qui l’attendaient restaient souvent assises pendant des heures.

Iouri Sergueïev Iouri Sergueïev

Iouri Sergueïev. Divination nocturne. Sviatki, années 1990

La divination est toujours populaire en Russie, en particulier parmi les écolières, bien qu’elle ne soit pas prise très au sérieux de nos jours. Des séries télévisées telles que Charmed ont suscité l’intérêt des gens pour la magie et en ont encouragé beaucoup à pratiquer des rituels.

Simon Kojine/Fondation Patrimoine Culturel Simon Kojine/Fondation Patrimoine Culturel

Semion Kojine. Divination de Sviatki, 2008

L’un des moyens les plus simples de voir l’avenir est de mettre plusieurs objets dans un sac avant de les sortir sans regarder. L’objet choisi symbolise votre vie l’année prochaine. Sucre – bonheur, bague – mariage, oignon – larmes, argent – richesse. Vous pouvez cependant mettre n’importe quoi avec n’importe quelle signification à l’intérieur.

Dans cet autre article, nous vous présentions trois fascinants miracles auxquels les orthodoxes russes croient dur comme fer.

