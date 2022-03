Cet artiste russe, dont les peintures semblent être de véritables photographies

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Le peintre moscovite Alexeï Boutyrski appartient à l'élite des artistes russes contemporains. Ses œuvres sont devenues une partie naturelle des galeries et des collections privées en France, en Angleterre, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux États-Unis.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Le sujet préféré des toiles de Boutyrski est le paysage urbain : la vie des grandes villes et de leurs habitants, les rues nocturnes couvertes de neige ou emportées par de fortes pluies.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Moscou occupe une place particulière dans l'œuvre d'Alexeï. Cependant, d'autres villes du monde n'ont pas été oubliées par lui non plus. Ainsi, parmi les peintures de Boutyrski, vous pouvez trouver des vues nocturnes de Venise, Amsterdam, Prague...

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

L'artiste aime représenter les villes la nuit, car ce n'est qu'aux heures sombres que l'on peut voir leur véritable âme, qui émerge de l'hibernation diurne.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Les paysages urbains d'hiver donnent une sensation de confort. Malgré les nuits froides et l'épaisse couche de neige sur les toits, un passant peut apercevoir la lumière dans les appartements. Il y a de la vie là-bas.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Alexeï accorde une attention particulière aux cafés et restaurants de la ville et à leurs visiteurs. Et ici l'artiste ne s'éloigne pas de son style : ses rues sont calmes et paisibles ; plusieurs retardataires sont assis à des tables peu avant la fermeture. Pas de chichi, juste la paix absolue.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Alexeï ne se limite pas à la copie visuelle des endroits. Selon lui, dans ce cas, un peintre n'est pas nécessaire – un appareil photo peut fonctionner à sa place. De son avis, la tâche la plus importante de l'artiste est de recréer sur ses toiles l'impression initiale du lieu et de la partager avec les spectateurs.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

La source d'inspiration d'Alexeï est la vie elle-même. « Je trouve la paix et l'harmonie tout autour de moi », dit-il.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

Les historiens de l'art disent que les qualités lumineuses et les variations habiles des forces de la lumière et de l'obscurité dans les peintures de Boutyrski rappellent les chefs-d'œuvre de Claude de Lorraine et du Caravage.

Alexeï Boutyrski Alexeï Boutyrski

De nombreuses peintures d'Alexeï représentent de fortes pluies dans la ville. Boutyrski dit que peindre la nature sous ses nombreux visages est toujours formidable. Il n’existe pas de mauvais temps, il en est sûr.

Dans cet autre article, découvrez sept peintures scandaleuses de la galerie Tretiakov.

Ce texte a été initialement publié en 2017.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Installer un service VPN sur votre ordinateur et/ou votre téléphone pour avoir accès à notre site dans le cas d’un blocage dans votre pays

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.