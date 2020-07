À l’affiche en juillet 2020: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Vous aimez la culture russe et souhaitez en savoir plus malgré le calme de l'été et la conjoncture délicate liée à la pandémie? Avec notre programme, vous pourrez ce mois-ci assister à un spectacle sur glace des patineurs artistiques russes sans quitter votre domicile, ou, au contraire, enfin sortir pour assister à un concert de l'un des plus célèbres joueurs russes de balalaïka.

Le festival Les Saisons russes

Nous vous avons déjà parlé de cet événement culturel annuel, qui se tient dans le monde entier pour promouvoir la culture russe. En juillet, les organisateurs du festival répéteront les meilleures rediffusions du mois dernier, lorsque nous avons été contraints de traverser l'épidémie de coronavirus en confinement.

« Ce que est important c’est que nos diffusions ont rencontré leur public. Les gens y ont trouvé la joie, le réconfort et l'espoir, car la culture nous parle des valeurs éternelles ! Je remercie toutes les personnes qui y ont contribué et je confirme que nous allons continuer notre action ! », a déclaré Alexeï Lebedev, directeur de l'association Les Saisons russes.

1er juillet – spectacle en ligne d'Ilya Averbukh, Roméo et Juliette, présenté sur ce site le 8 avril dernier

Son enregistrement a eu lieu en Italie, dans le cadre des Saisons Russes sur l'une des plus célèbres scènes d'Europe, l'Arena di Verona.

Ce spectacle, qui atteint un nouveau niveau en termes de mise en scène sur glace, fait intervenir les patineurs les plus célèbres de Russie. Les rôles de Roméo et Juliette ont été confiés à Tatiana Totmianina et Maxime Marinine, champions olympiques, cinq fois champions d'Europe et deux fois champions du monde. Le spectacle est créé sur des musiques de Prokofiev, Mozart, Bach, Mendelssohn, ainsi que sur une musique originale de l'un des principaux compositeurs russes de comédies musicales, Roman Ignatiev. De plus les spectateurs pourront s’émerveiller du talent insurpassable de six autres champions olympiques russes, dont Tatiana Volosojar, Maxime Trankov, Alexeï Iagoudine et Roman Kostomarov.

3 juin – concert de l'Orchestre russo-allemand de l'Académie musicale sous la direction du maestro Valeri Guerguiev, présenté sur ce site le 6 mai dernier

Valeri Guerguiev Michal Dolezal/Global Look Press Michal Dolezal/Global Look Press

Le concert a eu lieu le 15 décembre 2019 dans la grande salle du Konzerthaus (Berlin), sous l'égide des « Saisons russes » en Allemagne.

Les musiciens de ce jeune mais hautement professionnel collectif interprèteront le Concerto pour piano n°3 de Sergueï Rachmaninov et la Suite du ballet de l'« Oiseau de feu » d'Igor Stravinsky. Le pianiste virtuose Denis Matsouïev jouera en tant que soliste lors de ce concert.

Le début de chaque diffusion se fera à 19h00, heure de Paris.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site officiel.

Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris

Bonne nouvelle ! Ce centre culturel et religieux, situé au cœur de Paris, sur le quai Branly, a repris ses activités ! Son personnel a même préparé une série d'événements qui vous permettront de vous familiariser avec la culture russe hors ligne.

Du 1er au 31 juillet – L’art graphique russe sans frontière, exposition d’artistes russes, participants au salon ART CAPITAL, au Grand Palais de Paris

Vous pourrez voir les œuvres de 12 artistes russes qui ont été exposés devant le public en février de cette année dans le département Dessin et peinture à l'eau de la plus grande exposition internationale d'art ART CAPITAL. Ce sont des représentants des meilleures écoles d'art de Russie, vivant à la fois chez eux et dans différents pays européens, dans le travail desquels le spectateur trouvera non seulement une bonne technique, mais aussi une saturation émotionnelle. Détails sur le site.

10 juillet à 19h30 – Concert dédié à la Journée de la famille, de l’amour et de la fidélité

Cette fête, axée sur la préservation des valeurs familiales, est célébrée en Russie le 8 juillet. Elle coïncide avec le jour des Saints Pierre et Fevronia, un prince et sa femme paysanne, qui ont su préserver leur relation malgré la condamnation de la société et qui ont consacré les dernières années de leur vie à la foi. Pour que vous puissiez ressentir l'atmosphère de cette fête russe, le centre a invité le célèbre joueur de balalaïka Nikolai Kedroff ainsi que l'altiste et mezzo-soprano Natalia Berega. Ne manquez pas ce concert !

Legion Media Legion Media

28 juillet – Spectacle du Théâtre russe à Paris MA-ART

En cette occasion, vous admirerez la mise en scène des Petites tragédies de Pouchkine, basée sur les pièces Mozart et Salieri et Le Festin en temps de peste. Les héros de ces œuvres sont des personnes fortes et exceptionnelles qui vivent leurs passions sans épargner leurs proches. Fait amusant, l’illustre poète a créé ce cycle dramaturgique en étant confiné à Boldino. Pour rappel, le mois dernier, le 6 juin, a marqué le 221e anniversaire de Pouchkine.

30 juillet – Soirée musicale franco-russe pour les 75 ans de la Victoire

L'épidémie nous a empêchés de célébrer ensemble le 75e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie en mai, et de nombreux événements liés à cette date ont été reportés à l'été. Ce mois-ci, le Centre vous invite à écouter des chansons soviétiques pour vous souvenir des difficultés des années de conflit, pour honorer la mémoire des héros tombés au combat et pour revivre ensemble la joie de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Evgueni Khaldeï/Sputnik Evgueni Khaldeï/Sputnik

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris.

+ Bonus

6 – 17 juillet – Cours intensifs de russe en ligne via « ZOOM » au Centre de Russie pour la science et la culture

Pour améliorer votre niveau de russe sans quitter votre domicile, vous pouvez suivre une formation intensive avec les professeurs qualifiés du centre. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 3 juillet, vous devrez préalablement passer un test d'entrée et installer le logiciel Zoom. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet en cliquant sur le lien.

Attention ! Le programme du centre sera mis à jour. Suivez ses modifications dans la section Calendrier du site officiel.

2 juillet – Spectacle Urgence de vous au Théâtre du Gouvernail de Paris

Deux artistes venus d’ailleurs, l’un franco-gabonais, l’autre russe naturalisée française, se retrouvent sur scène. Les deux sont musiciens, auteurs compositeur et interprètes, chacun a son parcours original : ils présentent et mélangent leurs univers personnel à travers leurs chansons et des dialogues poignants. On se retrouve face à des polémiques actuelles autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine : être biculturel est une fragilité et une force à la fois. « Urgence de vous » s’adresse à celles et ceux qui ont l’esprit curieux et qui souhaitent voguer sur deux rives d’un seul fleuve nommé « humanité » !

