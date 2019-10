À l’affiche en octobre 2019: les événements culturels à ne surtout pas manquer

L’aventure spatiale russe, le chœur des Cosaques du Kouban, une exposition consacrée à la famille du peintre Vassily Polenov, et bien plus encore … Russia Beyond perpétue sa tradition d’annonces mensuelles et vous a concocté un programme de sorties pour vous plonger dans la culture et l’histoire russes sans quitter la France.

Cinéma et langue russe

Il est bien connu que regarder des films est l’un des meilleurs moyens de se familiariser avec la culture d’un pays et d’en apprendre la langue. En octobre, vous aurez justement l’opportunité de participer à deux événements de ce type, consacrés au cinéma russe.

Ciné-club Kinoklub - Romance de bureau

Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1977 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1977

Date : 5 octobre, de 14h à 15h30

Lieu : Pavillon Colbert, 35 Rue Jean Longuet, Châtenay-Malabry

En ce samedi de début octobre, les russophiles et amateurs de cinéma pourront échanger leurs opinions au sujet du film d’Eldar Riazanov Romance de bureau, œuvre soviétique légendaire. L’intrigue s’articule autour de la liaison née entre une patronne stricte et réservée et l’un de ses employés.

Si vous n’avez pas encore visionné ce long métrage, il vous est possible de vous inscrire à l’événement par le biais de l’adresse mail associationmirfrancorusse@gmail.com et de recevoir ainsi un lien vers la vidéo, pour voir ce film culte avant d’en débattre.

Ciné-club L’Oiseau de feu - L’Artiste parle

Garagemca - Garage Museum of Contemporary Art/CC BY-SA 4.0 Garagemca - Garage Museum of Contemporary Art/CC BY-SA 4.0

Date : 8 octobre, à 19h

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture à Paris

Le Centre de Russie pour la science et la culture de Paris vous convie à la projection d’un épisode de la série de films L’artistes parle, narrant l’histoire de contemporains influençant fortement le monde artistique d’aujourd’hui, et dont les œuvres occupent une place importante dans la collection de la galerie Tretiakov de Moscou.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Erik Bulatov, dont il est question dans ce documentaire, et qui à l’origine d’œuvres figurant au sein des plus grandes collections du monde.

Inscription préalable obligatoire en contactant : crsc.paris@crsc.fr

Musique

À ceux qui s'intéressent au patrimoine musical de Russie, octobre réserve de nombreuses surprises. Ils pourront en effet entendre à la fois des chants traditionnels russes, interprétés notamment par une chorale cosaque, et de la musique classique accompagnée des commentaires d'un célèbre chef d’orchestre russe.

Concert La Musique Romantique du XIX siècle

Service de presse Service de presse

Date : 10 octobre, à 20h

Lieu : 1 Quai Branly, Paris, France

Organisé par l’association KULTURA et le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris, cet événement sera rythmé par les accords de violoncelle et de piano. Seront en cette occasion interprétées des compositions d’illustres artistes tels que César Franck, Johannes Brahms, Jules Massenet et Frédéric Chopin, jouées par Marc Drobinsky, ancien élève de Mstislav Rostropovich au Conservatoire de Moscou, et Simon Adda-Reyss, pianiste ayant joué notamment dans la grande salle du Conservatoire Tchaïkovski sous la direction de Iouri Bachmet.

Pour réserver vos billets, veuillez suivre ce lien.

Concert de l’ensemble Troїka

Date : 25 octobre, à 20h

Lieu : Salle Poirel, Nancy

L’un des plus prestigieux spectacles en matière de danses, musiques et chants russes et slaves offrira fin octobre une soirée d’exception aux visiteurs, sous la direction d’Alexeï Birioukov, maître de la Balalaïka. Une chose est sûre, entre violon, chants traditionnels et bayan, l’écho des mélodies d’Europe de l’Est ne vous quitteront pas, même plusieurs heures après la fin du show. Et c’est sans compter sur les prouesses chorégraphiques de talentueux danseurs venus tant de Russie que d’Ukraine, de Pologne ou encore de Biélorussie.

Pour réserver votre place, plusieurs canaux sont disponibles :

– par téléphone : 06 07 69 13 42 ou 03 83 41 17 25

– par email : dgprod@wanadoo.fr

– par courrier : Daniel Gindele Productions, 2 rue de Lorient 54180 Heillecourt

– en ligne

Pensez à utiliser le code promo : troikapoirel2019

Kouban. Grandes voix cosaques

Service de presse Service de presse

Date : 23 octobre, à 19h30

Lieu : Sainte-Chapelle de Vincennes, Paris

-

Date : 26 octobre, à 18h

Lieu : Abbaye du Mont-Saint-Michel

-

Date : 27 octobre, à 16h

Lieu : Église Notre-Dame de Vitré

Service de presse Service de presse

Dans le cadre du 23e Festival de l’Imaginaire, qui réunira des artistes du monde entier, interviendront les cinq solistes de l’ensemble Kouban afin d’honorer les traditions des Cosaques du Sud de la Russie. Ils entonneront tant des chants guerriers que des mélodies d’amour, le tout, continuellement empreint de cette soif de liberté caractéristique de ce peuple. À noter que ce groupe a été fondé par Andreï Kikena, ancien soliste des Chœurs de l’Armée rouge.

Rencontre avec le chef d’orchestre Andreï Chevtchouk

Service de presse Service de presse

Date : 22 octobre, à 19h30

Lieu : Centre de Russie pour la science et la culture à Paris

Cet événement, intitulé « Histoire des salons mondains en Russie et en France », n’est autre que la quatrième conférence-concert du cycle de l’Héritage musicale russe en France. L’accompagnement musical y sera assuré par Elena Pakova, mezzo-soprano lauréate de prix internationaux, et Artiom Naoumenko, flutiste également détenteur de nombreux prix à travers le globe.

Pour plus d’information et réserver vos places, cela se passe ici !

Théâtre

Si vous aimez la culture russe et le théâtre, quelques spectacles d'octobre vous aideront à combiner ces hobbies. Non seulement vous pourrez assister à un spectacle insolite basé sur l'œuvre de l'écrivain soviétique Valentin Kataïev, mais vous plongerez également dans l'univers des contes de fées russes.

Je veux voir Mioussov

Service de presse Service de presse

Date : chaque jeudi du 10 octobre au 19 décembre, à 21h

Lieu : 20 rue Théodore Deck, 75015, Paris

Imaginée par Valentin Kataïev et mis en scène par Céline Lesage et Steven Drévillon, voici une œuvre qui ne manquera pas d’égayer l’une de vos soirées d’automne.

Zaïtsev, un homme sain d’esprit et de bonne volonté, arrive à la maison de repos « Les Tournesols » et veut voir Mioussov pour une signature. Rien de plus simple au prime abord. Celui-ci, honorable fonctionnaire et habitué des lieux, devrait se reposer tranquillement dans sa chambre selon sa routine dominicale. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu…Victime de la complexité administrative, Zaïtsev est obligé de mentir pour entrer dans l’établissement. Il ne réalise alors pas qu’il vient de mettre le pied dans un engrenage de quiproquos dont il ne sortira pas indemne.

Pour réserver vos places, il vous est possible d’appeler au 01 45 54 00 16, ou de vous rendre sur ce site.

Contes russes et autres histoires vraies

Date : 26 octobre, à 21h, et 28 octobre, à 19h.

Lieu : 23 rue de La Huchette, Paris

Vous serez ici transporté au-delà du réel, dans un monde magique où tout est possible. L’on vous familiarisera en effet avec des contes issus de la tradition russe et des récits véritables puisés dans l’histoire de la Russie d’autrefois. Le tout, dans un heureux mélange de magie, de musiques, de fables, et imprégné bien sûr de cet humour si propre aux Russes.

Réservation à effectuer au 01 43 26 38 99 ou sur le site du théâtre de la Huchette.

Expositions

Quand l'automne bat son plein et que le temps extérieur n'est pas propice à la marche, pourquoi ne pas opter pour une fascinante exposition ? Vous pourrez ce mois-ci en visiter une unique sur la conquête de l'espace, mais aussi vous plonger dans la vie paisible de la famille de l'artiste Vassily Polenov, qui a beaucoup contribué au développement de l'école russe du paysage.

Vassily Polenov et sa famille. France comme terre de création et d’exil

Domaine public Domaine public

Date : vernissage le 7 octobre, à 18h, exposition du 8 octobre au 30 novembre

Lieu : Librairie Les Éditeurs Réunis, 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris

À l’occasion du 175e anniversaire de la naissance de Vassily Polenov, célèbre peintre ambulant à l’origine, entre autres, des toiles « Cour à Moscou » et « Le Christ et la Pécheresse », une série d’événements sera organisée par l’association portant son nom et faisant vivre sa mémoire.

L’exposition est dédiée au peintre Vassily Polenov, à son œuvre et à son lien avec la France. En effet, la fille cadette de Vassily Polenov, Maria Vassilievna, après s’être installée en France en 1904, a perpétué les traditions familiales avec la pratique des arts appliqués et celles du théâtre. Le fils de Maria et petit-fils de Vassily Polenov, Alexandre Liapine, a quant à lui consacré son existence au rassemblement des œuvres de son grand-père ainsi que celles d’autres peintres russes, tels que Korovine, Levitan, ou encore Maria Iakountchikova.

Lors de cette exposition, seront ainsi exposées des archives privées issues de France et de Suisse ainsi que celles du musée-réserve de Polenovo, en Russie.

Entrée libre

Exposition de tableaux de Valéry Bagaev Deuxième vie

Service de presse Service de presse

Date : du 8 au 15 octobre

Lieu : I-Gallery 1 quai Voltaire, Paris

Valéry Bagaev crée de la peinture peu ordinaire, haute en couleur, dans le style du réalisme fantastique. Les sujets de ses tableaux viennent toujours de la vie quotidienne, mais l’imagination riche de l’auteur développe l’idée, en créant des villes imaginaires et des scènes de vie.

L’auteur définit son style comme « le surréalisme hollandais ». L’influence de l’école hollandaise sur Valéry est en effet évidente, mais le sujet et la façon dont le peintre le ressent est plus proche du symbolisme avec une bonne touche d’âme russe. C’est surtout ce mélange de la composition, la technique et la manière de peindre qui marquent l’artiste.

L’aventure spatiale Russe

Сonquérants spaciaux par Alexandre Deïneka Сonquérants spaciaux par Alexandre Deïneka

Date : du 5 au 13 octobre

Lieu : 48, rue du Sergent Blandan, Nancy

À l’occasion du 85e anniversaire de la naissance de Iouri Gagarine, le premier homme à s’être rendu dans l’espace, se tiendra à Nancy une exposition dédiée tant à l’histoire qu’aux plus récentes prouesses spatiales de la Russie.

Sputnik Sputnik

Vous apprendrez ici qui étaient Constantin Tsiolkovski, père de la cosmonautique russe, Sergueï Korolev, célèbre concepteur de système aérospatiaux, et les illustres Iouri Gagarine, Valentina Terechkova, Alexeï Leonov, tout en vous familiarisant avec les vaisseaux spatiaux Soyouz, Vostok, Voskhod, ainsi qu’avec le projet de future station orbitale lunaire internationale.

Pour les plus petits, des cours éducatifs et des jeux intellectuels de vulgarisation scientifique sont prévus.

Cet événement a été rendu possible grâce à la coopération de l’agence spatiale russe Roscosmos, de musées russes consacrés à cette thématique, de la NASA, de l’ESA, du CNES, de la région Grand Est et de bien d’autres entités.

Entrée libre

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à suivre ce lien !

Exposition Paysage derrière soi

Service de presse Service de presse

Date : du 4 octobre au 16 novembre

Lieu : Galerie de l'Est, 5 rue des Domeliers, Compiègne

Egor Plotnikov travaille dans les domaines de la peinture et de la sculpture figuratives, qu’il présente souvent sous forme d’œuvres et d’installations combinées. L’artiste explore le thème du paysage réel tant d’un point de vue social que pittoresque, mais aussi comme genre muséal existant à la périphérie du champ culturel contemporain. En décrivant des terres incultes, des abords et des zones tampons à la frontière d’habitats humains et d’animaux sauvages sur des toiles, l’artiste déplace le personnage du tableau au-delà des limites du plan de la peinture. La peinture de grand format est alors souvent réduite à de petits fragments de paysages insignifiants et les personnages sculptés cherchent à se « cacher » du spectateur.

Entrée libre

Séminaires et conférences

Vous êtes avide de connaissances au sujet de la Russie ? Participer à ces conférences vous permettra d’en apprendre plus sur l’art russe, ainsi que sur l’histoire fascinante du chef-cuisinier français ayant régalé les trois derniers tsars du pays.

Colloque L’art russe et les rencontres avec l’Europe. Fin XIX – première moitié du XX siècle

Service de presse Service de presse

Date : 10 octobre, de 9h30 à 18h30

Lieu : auditorium de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 65 rue des Grands Moulins, Paris

Ce colloque est lui aussi consacré au 175e anniversaire de la naissance du peintre Vassily Polenov.et portera sur la peinture russe de la fin du XIX et début du XXe siècles. Y interviendra, entre autres, le brillant historien de l’art Jean-Claude Marcadé. Les sujets abordés se concentreront principalement sur la famille Polenov, le musée-réserve Polenovo et les artistes russes ayant séjourné en France.

Entrée libre

Conférence À la table des tsars

Date : 11 octobre, à 18h

Lieu : Salle des Mariages, Hôtel de ville, Aix-en-Provence

Nicolas de la Bretèche retracera au cours d’une conférence avec projections le destin exceptionnel de Pierre Cubat qui fut le chef des cuisines impériales à la Cour de Russie sous les trois derniers tsars de Russie : Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II.

Nicolas de la Bretèche est inclassable : historien, écrivain, journaliste, musicien … Après avoir consacré une biographie à la cantatrice Marthe Chenal (1881–1947), le voici qui nous enchante à présent avec le fabuleux destin de Pierre Cubat (1844–1922), le cuisinier des tsars. Passionné par des célébrités qui n’ont jamais complètement disparu de la mémoire collective, il a à cœur de les faire resurgir du passé et de leur donner vie pour le grand plus grand plaisir de ses auditeurs et de ses lecteurs.

Entrée libre sur réservation

Contacts : 04 42 92 68 78

contact@datchakalina.com

Renseignements et réservations :

04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68

