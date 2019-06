Cinéma: quand soviétique rimait avec érotique…

Et la tentative a fonctionné. En URSS, La Petite Véra a été regardée par plus de cinquante millions de personnes et Negoda est devenue la première actrice soviétique à orner la couverture du magazine américain Playboy. Le film se déroulant sur fond de conflit des générations, de pauvreté provinciale et d’alcoolisme est entré dans l'histoire comme l'un des symboles de la Perestroïka. En toute justice, ce n’était pas seulement à cause du sexe à l'écran. Il montrait avec un degré de réalisme sans précédent la vie du peuple soviétique. Il a donné naissance à une série de films sur des sujets auparavant interdits : sur la violence domestique, la prostitution et le crime.

Intergirl, 1989

Outre La Petite Véra, le film Intergirl de Piotr Todorovski, drame consacré à une infirmière qui travaille comme prostituée pour obtenir des devises dans des hôtels pour étrangers, est devenu le symbole de la nouvelle époque et de la nouvelle esthétique à tendance érotique. Un tel film ne pouvait pas apparaître avec l'argent de l'État, et a donc été tourné en collaboration avec la Suède.

Le réalisateur renommé Todorovski, en tant qu'auteur de films sur la guerre et vainqueur d’un Oscar, ne voulait pas raconter une histoire de prostituées. C’est sa femme qui a insisté - elle l'a emmené dans des hôtels, montrant de vraies prostituées. « Je tournais un film non pas sur une p*te, mais sur une femme qui ne pouvait pas réaliser ses ambitions à l'époque soviétique », confiera plus tard le réalisateur.

Mais le film a été mal compris. La prostituée en quête de devises est devenue un héros pendant une décennie, non pas en tant que femme luttant contre des circonstances difficiles, mais comme exemple à suivre : Intergirl a montré comment, en apparence, de l’« argent facile » était obtenu à une époque où il n’y avait rien à manger.

La Brune à 30 kopecks, 1991

Le nom parle de lui-même. Cette histoire est cette fois une comédie à propos d’une prostituée qui s’assume. Pour être plus précis, à propos d’une ville de province en proie à la pauvreté et qui a décidé de sauver les meubles grâce à une initiative intéressante : ouvrir un bordel dans le musée d’histoire local (la métaphore est plus qu’expressive).

Dans ce film, beaucoup de corps nus et de gros plans sur la belle et talentueuse Anna Samokhina, qui a fait carrière dans les films érotiques dans les années 90. Mais le sexe est toujours montré de façon comique ici : les films de ce type à petit budget et un peu « trash » étaient nombreux à la fin de l'URSS. C'était comme si l'érotisme avait finalement fait irruption dans la vie d'une personne ordinaire, personne ne comprenant que faire avec tout cela. Les réalisateurs ne faisaient pas exception.

