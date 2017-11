À l'affiche en novembre 2017: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Festivals de cinéma, concerts et expositions, Russia Beyond partage avec vous toute l’information concernant les événements prometteurs de ce mois de novembre, qui vous aideront à découvrir plus en profondeur la culture russe, tout en restant dans les frontières de l’Hexagone.

Le cinéma est un excellent moyen pour s'immerger dans la culture de Russie, tout en profitant d'un agréable moment. Aussi, en ce mois de novembre, de nombreux événements consacrés aux réalisations russes se tiendront en France, de Paris à la Normandie, en passant par les salles obscures du pays tout entier.

Festival International Jean Rouch 2017

Paris, du 8 novembre au 3 décembre

Festival international Jean Rouch Festival international Jean Rouch

Ce mois-ci, il vous sera possible de vous lancer dans un voyage à travers la Russie, sans quitter les rues de Paris. Le 36e Festival International Jean Rouch a en effet programmé plusieurs projections de films, au cours desquelles vous aurez l’opportunité de vous immerger dans la vie de ce vaste pays.

Par le biais d’une soixantaine de films-documentaires tournés par des réalisateurs venus des quatre coins du globe et désireux de partager leurs réflexions sur des thématiques sociétales, culturelles et environnementales.

Pour cette 36e édition, le monde russophone est à l’honneur. Pas moins de neuf films seront ainsi projetés avec la promesse d’emmener le spectateur dans un périple, depuis les moindres recoins des villages de Géorgie jusqu’au plus profond de la toundra nénètse.

Passionnés d’ethnographie, mais aussi amoureux des mondes de l’Est, de l’Asie Centrale et du Caucase, seront donc plus que bienvenus pour découvrir ou redécouvrir un programme fascinant en Compétition Internationale et en Regards Comparés.

Le programme complet du festival est détaillé à cette adresse.

25e Festival du Cinéma Russe à Honfleur

Honfleur, du 21 au 26 novembre

Festival du cinéma russe de Honfleur Festival du cinéma russe de Honfleur

Un autre événement à ne manquer sous aucun prétexte est le 25e Festival du Cinéma Russe de Honfleur, dans le Calvados, en Normandie. Cette année, les organisateurs ont d’ailleurs fait la promesse d’élargir leur champ d’action, et devraient offrir à d’autres villes et communes normandes le plaisir d’assister à des projections de films.

Le festival s’ouvrira tout d’abord sur la projection d’Anna Karenine. L’histoire de Vronsky, qui sera présenté au public par le réalisateur Karen Shakhnazarov en personne. En plus des films participant au concours, parmi lesquels on retrouve Arythmie, La selle turque ou encore Les Païens et La Carpe dégivrée, le festival proposera toute une série de films rencontrant un succès indéniable. Pourront ainsi être visionnés Salyut 7, Viking, Gogol. Le début, et bien d’autres encore.

Par ailleurs, le président du jury de cette 25e édition ne sera autre que le réalisateur français Safy Nebbou.

Cet événement est organisé par l’Association française des Amis du Festival de cinéma franco-russe de Honfleur, avec le soutien du Ministère russe de la Culture et de l’Ambassade de Russie en France.

Pour découvrir plus en détail le programme du festival, veuillez consulter la page suivante.

La Mégère apprivoisée en direct du Bolchoï, dans les cinémas Pathé

Le 26 novembre

Contempler une représentation de la troupe du prestigieux théâtre Bolchoï depuis la France est à présent possible. Participant à un programme de retransmissions à travers le monde entier, le réseau des cinémas Pathé proposera en effet une projection de La Mégère apprivoisée, filmée en direct sur la scène de cette légendaire institution.

Avec cette première création sur mesure pour la compagnie, le français Jean-Christophe Maillot offre au Bolchoï l’un des plus beaux ballets de son répertoire. Les étoiles Ekaterina Krysanova et Vladislav Lantratov se séduisent, se rejettent, pour finalement se donner l’un à l’autre dans un face à face sensuel et féroce. Un véritable tour de force et un feu d’artifice chorégraphique.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site du groupe Pathé.

Trois événements, organisés par le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris, attendent les fins mélomanes : la première Assemblée chorale russe à Paris, un concert du Chœur monastique Lumière de Valaam, ainsi qu’une soirée musicale, dédiée à l’œuvre du plus illustre poète russe, Alexandre Pouchkine.

Première Assemblée chorale russe à Paris

Paris, les 17 et 18 novembre

Le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris accueillera la première Assemblée chorale russe à Paris, à laquelle participeront notamment la chorale Crescendo (Amiens), celle du Conservatoire d’Asnières, le chœur de garçons CANTUS (Moscou) et l’ensemble LADO (Paris). Vous pourrez y apprécier les œuvres des plus grands compositeurs russes, tout comme de nombreuses chansons folkloriques du pays.

L’entrée y est libre, une réservation est néanmoins nécessaire : 07 68 89 68 22 kom.nasledie.ksrs@gmail.com

Concert du chœur monastique Lumière de Valaam

Paris, le 30 novembre

Le chœur du monastère russe de Valaam, célèbre pour son exceptionnelle et harmonieuse tradition vocale, sera prochainement en représentation au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris.

Valaam est un archipel d’une cinquantaine d’îles, figées six mois par an dans les glaces de l’immense lac Ladoga, dans le Nord-Ouest du pays, et abritant le plus ancien monastère de Russie. Fondé au XIe siècle, ce lieu semblant hors du temps a toutefois été fermé pendant près de 50 ans, après que le régime communiste en a expulsé les moines, dans les années 1940. En 1989 cependant, six d’entre eux ont accosté à Valaam afin d’y restaurer la vie monastique dont le fil avait été brisé.

Désormais, le monastère renaît de ses cendres et rayonne par la profondeur de la prière et par la particularité de sa tradition musicale emplie de sérénité, de paix et d'harmonie, à découvrir durant cette soirée d’exception.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter la page qui suit.

Soirée musico-poétique «La vie du poète»

Paris, le 19 novembre

Alexandre Pouchkine (1932) par Piotr Kontchalovski RIA Novosti RIA Novosti

Cet événement, organisé par l’association culturelle Kultura et le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris, sera dédié au plus célèbre des poètes et écrivains russes, Alexandre Pouchkine.

La vie de cette incontournable figure de la culture russe sera racontée et illustrée au travers de ses poèmes, sur fond de musique classique.

Irina Kopylova (soprano à l’Opéra de Paris) et Alexandre Kukonine (pianiste-concertiste) vous offriront donc l’opportunité de faire plus ample connaissance avec Pouchkine, par le biais des œuvres de Moussorgski, Rachmaninov, Glinka, Rimski-Korsakov, Borodine, etc. Pour accompagner ces douces mélodies, Elena Kalinina, employée du Musée Pouchkine de Saint-Pétersbourg, proposera au public différents commentaires passionnants concernant la vie de cet illustre homme de lettres.

Pour réserver une place, veuillez envoyer une requête à l’adresse suivante : kultura.branly@gmail.com

Pour ceux préférant les arts scéniques, une visite du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris s’impose, puisqu’y sera organisée une représentation du prestigieux Théâtre d'État de marionnettes de Saint-Pétersbourg Demmeni, le plus ancien du pays.

Spectacle de marionnettes par le Théâtre de marionnettes Demmeni

Paris, les 15 novembre et 16 novembre

Dans le cadre des Journées de la Russie en France, le Théâtre d'État de marionnettes de Saint-Pétersbourg Demmeni présentera le spectacle Marionnettes et Clowns ainsi que l'exposition interactive Le monde magique des marionnettes de Saint-Pétersbourg au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris. Un événement que petits et grands ne doivent rater sous aucun prétexte.

Et pour plus d’informations, cliquez ici.

Quoi de mieux pour palier la grisaille automnale qu’une visite d’expositions artistiques hautes en couleurs ? Que ce soit à Nice ou à Paris, les peintres russes s’exposent en France, pour le plus grand bonheur des amateurs d’art.

Exposition des non-conformistes russes

Paris, du 16 au 30 novembre

Service de presse Service de presse

Cet événement, qui se tiendra au sein du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe de Paris, fera la part belle aux travaux de peintres russes non-conformistes. Il offrira en effet aux visiteurs la possibilité d’admirer 60 œuvres des célèbres représentants de celle que l’on appelle l’Exposition Bulldozer, organisée en 1974 à Moscou autour de peintures non-censurées. Parmi les toiles présentées peuvent être citées celles d’Oscar Rabin, Ernst Neïzvestny, Chemiakine, Boulatov, Nemoukhine, Zverev, et de bien d’autres encore. Une part significative de ces œuvres n’a d’ailleurs jamais quitté la collection et sera donc pour la première fois dévoilée au public.

Pour plus de détails, veuillez-vous diriger vers cette page.

Cosmos par Anastasia Schipanova

Nice, du 9 au 30 novembre

Service de presse Service de presse

Anastasia Schipanova, lauréate du prix Peintre de l’Année 2017 aux Fashion Awards de la chaîne de télévision internationale Fashion TV, lève le voile sur son exposition Cosmos, à Nice. Cette série de 11 toiles constitue la suite de l’exposition Énergie du futur ayant eu lieu au sein du centre d’exposition Romanov Dvor, à Moscou, jusqu'au 20 octobre dernier.

La peintre russe a ici eu pour ambition d’introduire une énergie du mouvement dans ses œuvres initialement statiques. Il s’agit donc d’une corrélation entre l’homme et l’univers, entre l’image visuelle et l’expression des idées et des sentiments. Le flot de couleurs, d’énergie, de lumière battante se précipite du fond de ces peintures.

Service de presse Service de presse

L’artiste, qui qualifie son art « d’énergo-abstractionisme », pense d’ailleurs que ses tableaux sont susceptibles d’influencer les visiteurs de l’exposition, tels des remèdes individuels. Chacun peut ainsi y trouver le tableau lui correspondant le mieux, se souvenir des événements agréables de sa vie, et sentir une vague palpable d’inspiration.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ce site

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.