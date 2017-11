Le clip «Kolchtchik» du groupe Leningrad primé aux UK Music Video Awards 2017

Pour son titre Kolchtchik (« Tatoueur »), l’incontournable groupe de rock russe Leningrad a remporté le prix des Meilleurs Effets Visuels de Clip lors des UK Music Video Awards 2017, un concours britannique récompensant les meilleurs clips musicaux.

D’une durée de 4 minutes 18 et ayant accumulé près de 15,5 millions de vues sur YouTube, cette vidéo se présente comme un film que l’on rembobine en marche arrière et a été réalisée par Ilya Naishuller. À 33 ans, cet originaire de Moscou a d’ailleurs également été en charge d’imaginer le tout nouveau clip de Leningrad, Voyage, publié le 9 novembre et ayant déjà attiré 7,2 millions d’internautes.

Il est par ailleurs connu pour avoir produit le clip False Alarm du très populaire artiste canadien The Weeknd, ainsi que le film russo-américain Hardcore Henry. En 2013, il avait en outre fait grand bruit avec le clip Bad Motherfucker, du groupe de rock indépendant russe Biting Elbows, dont il est membre. Filmé à la première personne, il proposait alors un point de vue innovant pour un clip musical. Originalité qui ne restera pas dans l’ombre puisque la vidéo a reçu plus de 39 millions de vues depuis sa mise en ligne sur YouTube.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.