Russia Beyond fait peau neuve sous le nom Fenêtre sur la Russie

Chers lecteurs !

Russia Beyond prend un nouveau départ sous un nouveau nom, Fenêtre sur la Russie.

Désormais, nous ne sommes plus seulement un média dédié à la culture et l’histoire de la Russie, mais un portail à part entière permettant aux étrangers d’apprendre la langue de Pouchkine, comment obtenir un visa pour la Russie et, dans un avenir proche, nous vous proposerons un catalogue d’œuvres cinématographiques et littéraires classiques russes traduites vers le français.

Nos archives seront conservées sur l’ancien site, fr.rbth.com, tandis que le nouveau contenu paraitra sur le nouveau : fr.gw2ru.

L’adresse de notre nouveau site est basée sur le nom anglophone de notre projet (Gateway to Russia) : gw2ru.

Abonnez-vous à nos canaux sur Telegram et VK pour ne pas manquer nos nouvelles publications.

Nous vous invitons, par ailleurs, à vous abonner à notre nouvelle newsletter.

Nous continuerons à partager avec vous au quotidien des vidéos, des brèves et des photos et collages amusants.

Nous vous remercions de votre soutien et intérêt. Chaque mention « J’aime », commentaire et partage de notre contenu avec vos amis compte pour nous.

Ouvrons ensemble la Fenêtre sur la Russie.

Cordialement,

L’équipe de Fenêtre sur la Russie

