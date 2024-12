Comment dit-on: incontournable vocabulaire des fêtes de fin et de début d’année

Russia Beyond

Lexique de circonstance! Il ne vous reste plus que quelques jours pour apprendre ou réviser cette liste de mots avant de passer les fêtes avec vos amis russophones. Une fois n’est pas coutume, le signe ≈ indique non une traduction littérale mais un équivalent. Bonnes et heureuses fêtes!

Fêtes de fin d’année ≈ новогодние праздники (navagodnié prazdniki)

Joyeux Noël ! – С Рождеством! (s Rajdistvom)

Bonne Année ! – С Новым годом! (s Novyme godame)

Sapin de Noël ≈ Новогодняя ёлка (navagodnïaïa iolka)

Décorations de Noël ≈ новогодние украшения, украшения для новогодней ёлки (navagodnié oukrachénia, oukrachénia dlia navagodneï iolki)

Décorer l’arbre de Noël ≈ наряжать/нарядить новогоднюю ёлку (narijat’/naridit’ navagodniouiou iolkou)

Guirlande – гирлянда (guirlianda)

Guirlande lumineuse – световая гирлянда (svitavaïa guirlianda)

Jouet – игрушки (igrouchki)

Boule – шарик (charik)

Cloche – колокольчик (kalakol’tchik)

Angelot – ангелочек (anguélotchek)

Étoile – звезда (zvizda)

Houx – падуб остролистный (absent de la tradition russe) (padoupe astralistny)

Cadeaux – подарки (padarki)

Offrir un cadeau à qqn – дарить/подарить кому-то подарок (darit’/padarit’ kamou-to padaroke)

Chaussette à cadeaux – новогодний носок для подарков (navagodni nassoke dlia padarkofe)

Sucre d’orge – ячменный леденец (absent de la tradition russe) (iatchmenny lidiniètse)

Marché de Noël ≈ новогодняя ярмарка (navagodnïaïa iarmarka)

Père Noël ≈ Дед Мороз (Diède Marosse)

Снегурочка – fille des neiges (petite-fille du Père Gel) (snigourotchka)

Traîneau – сани (sani)

Rennes – северные олени (siévirnyié aliéni)

Hotte ≈ мешок (michoke)

Lettre au Père Noël – письмо Деду Морозу (pis’mo Diédou Marozou)

Crèche – ясли (n’existe pas dans la tradition orthodoxe russe) (iasli)

Santons – сантоны (santony)

Enfant Jésus – Младенец (Mladiénetse)

Marie – Мария (Mariia)

Joseph – Иосиф (Iossife)

Bœuf – вол (vole)

Ane – осёл (assiole)

Bergers – пастухи (pastoukhi)

Étoile du berger – Вифлеемская звезда (Vifliémskaïa zvizda)

Les Rois Mages – волхвы (valkhvy)

Or – золото (zoloto)

Myrrhe – смирна, мирра (smirna, mirra)

Encens – ладан (ladane)

Avent ≈ Рождественский / Филиппов пост (28 novembre – 6 janvier) (Rajdestvenski / Filippove post)

Réveillon de Noël – Рождественский сочельник (Rajdestvenski sotchelnike)

Noël (25 décembre) – Рождество (7 janvier) (Rajdistvo)

Messe de minuit – Рождественское богослужение (Rajdestvenskoïé bagasloujénie)

Chant de Noël – Рождественская песнь (Rajdestvenskaïa pesn’)

Réveillon de la Saint-Sylvestre – канун Нового года, ужин в новогоднюю ночь (kanoune Novava goda, oujine v navagodniouiou notche)

Nouvel An – Новый год (Novy gote)

Старый Новый год ≈ Nouvel An dans le calendrier julien (aujourd’hui, le 14 janvier) (Stary Novy gote)

Réveillonner – встречать Новый год (vstritchat’ Novy gote)

Repas de fête – праздничный обед / ужин (prazdnitchny obiète / oujine)

Plats traditionnels – традиционные блюда (traditsionnyié bliouda)

Huîtres – устрицы (oustritsy)

Foie gras – фуа гра

Caviar rouge – красная икра (krasnaïa ikra)

Caviar noir – чёрная икра (tchiornaïa ikra)

Оливье – salade Olivier

Dinde aux marrons – идейка с каштанами (idiéïka s kachtanami)

Bûche – шоколадный торт в форме полена (n’existe pas en Russie) (chakaladny tort f formié palena)

Crème de marrons – каштановый крем (kachtanovy krème)

Marrons glacés – глазированные засахаренные каштаны (n’existent pas en Russie) (glazirovanyié zassakharenyié kachtany)

Chocolats – шоколадные конфеты (chakaladnyié kanfiéty)

Truffes en chocolat – шоколадный трюфель (chakaladny trioufil’)

Mandarines / clémentines – мандарины / марокканские мандарины (mandariny / marakanskie mandariny)

Champagne ≈ шампанское (champanskoïé)

Carte de vœux – поздравительная открытка (pazdravitel’naïa atkrytka)

Souhaiter un joyeux Noël à qqn – поздравлять/поздравить кого-то с Рождеством (pazdravliat’/pazdravit’ kavo-ta s Rajdestvom)

Souhaiter une bonne année à qqn – поздравлять/поздравить кого-то с Новым годом (pazdravliat’/pazdravit’ kavo-ta s Novyme godame)

Souhaiter la santé, le bonheur et la chance à qn – желать/пожелать кому-то здоровья, счастья и удачи (jilat’/pajilat’ kamou-to zdarovia, cthchastia i oudatchi)

