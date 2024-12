Сhansons russes traduites: «Trois Chevaux Blancs» / «Три белых коня» 

Dès les premières notes de cette chanson soviétique, vous serez pris d’une irrésistible envie de danser ! Ce n’est pas pour rien qu’elle reste l’une des chansons du Nouvel An les plus populaires en Russie!

Cette chanson d’hiver dans laquelle on entend des cloches tinter est celle du téléfilm Les Magiciens diffusé pour la première fois le 31 décembre 1982. Non seulement elle est entraînante, mais elle permet d’apprendre des mots simples en russe !

« Trois Chevaux Blancs » – «Трибелыхконя»

Остыли реки, и земля остыла

И чуть нахохлились дома

Les rivières ont froid et la terre a froid,

Et les maisons ont un air maussade.

Это в городе тепло и сыро

Это в городе тепло и сыро

А над городом зима, зима, зима

C’est en ville qu’il fait bon et humide,

C’est en ville qu’il fait bon et humide,

Mais, au-dessus des villes, règne l’hiver, l’hiver, l’hiver.

[Припев – Refrain]

И уносят меня, и уносят меня

Взвенящуюснежнуюдаль

Et ils m’emmènent, et ils m’emmènent,

Loin dans l’immensité enneigée où l’on entend un tintement

Три белых коня, эх, три белых коня —

Декабрь, иянварь, ифевраль

Ces trois chevaux blancs, oh ! ces trois chevaux blancs !

Décembre, Janvier et Février

Зимараскрыласнежныеобъятья

И до весны всё дремлет тут

L’hiver a ouvert ses bras de neige,

Tout restera assoupi jusqu’au printemps.

Только ёлки в треугольных платьях

Только ёлки в треугольных платьях

Мне навстречу всё бегут, бегут, бегут

Seuls les sapins dans leur habit triangulaire,

Seuls les sapins dans leur habit triangulaire,

Courent, courent, courent à ma rencontre.

[Припев – Refrain]

И уносят меня, и уносят меня

Взвенящуюснежнуюдаль

Et ils m’emmènent, et ils m’emmènent,

Loin dans l’immensité enneigée où l’on entend un tintement

Три белых коня, эх, три белых коня —

Декабрь, иянварь, ифевраль

Ces trois chevaux blancs, oh ! ces trois chevaux blancs !

Décembre, Janvier et Février



Остылиреки, иземляостыла

Ноязамёрзнутьнебоюсь

Les rivières ont froid et la terre a froid,

Mais, moi, je crains pas le froid.



Это в городе я всё грустила

Это в городе я всё грустила

А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь

C’est en ville que j’étais triste,

C’est en ville que j’étais triste,

Et, loin de la ville, je ris, je ris, je ris.



[Припев – Refrain]

И уносят меня, и уносят меня

Взвенящуюснежнуюдаль

Et ils m’emmènent, et ils m’emmènent,

Loin dans l’immensité enneigée où l’on entend un tintement



Три белых коня, эх, три белых коня —

Декабрь, иянварь, ифевраль

Ces trois chevaux blancs, oh ! ces trois chevaux blancs !

Décembre, Janvier et Février

