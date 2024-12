Faits curieux sur les lettres de l’alphabet russe: «E»

Russia Beyond

Dans cette série de publications, nous vous révélerons les faits les plus intéressants sur les lettres de l’alphabet russe, qui en comprend actuellement 33.

Ее

Cette lettre est apparue sous cette forme après la réforme de la langue russe par Pierre le Grand et l’introduction de la police d’écriture civile (par opposition à la police d’écriture ecclésiastique). Auparavant, cette lettre ressemblait à Є, mais il était trop facile de la confondre avec la lettre Э (è), qui est même souvent appelée « Э-à l’envers » pour éviter toute confusion. D’ailleurs, elles se prononcent de la même manière. Toutefois, au Е, au début d’un mot ou après une voyelle, l’on ajoute le son Й (ï).

