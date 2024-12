Сhansons russes traduites: «Il y a tant de lumières dorées» / «Огней так много золотых»

Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Les triangles amoureux sont vieux comme le monde. Cette chanson lui donne une patine soviétique : en effet, la jeune femme amoureuse d’un homme marié tente, pour des raisons de morale, d’étouffer les sentiments qu’elle éprouve. On entend notamment cette chanson le film Cela S’Est Passé à Pienkovo (1958).

« Огнейтакмногозолотых » – « Il y a tant de lumières dorées»

Огней так много золотых

На улицах Саратова

Il y a tant de lumières dorées

Dans les rues de Saratov.

Парнейтакмногохолостых

Аялюблюженатого

Il y a tant de jeunes hommes célibataires.

Mais j’aime un homme marié.

Парнейтакмногохолостых

Аялюблюженатого

Il y a tant de jeunes hommes célibataires.

Mais j’aime un homme marié.

Эх рано он завел семью

Печальная история

Pourquoi a-t-il fondé une famille si tôt ?

C’estunehistoiretriste.

Я от себя любовь таю

А от него тем более

Je me cache l’amour que j’ai pour lui

Je le lui cache d’autant plus.

Я от него бежать хочу

Лишь только он покажется

Je veux m’éclipser

Dès qu’il apparaît.

А вдруг все то о чем молчу

Самособоюскажется

Et si tout ce que je tais

Finissait par être éclaté au grand jour ?

А вдруг все то о чем молчу

Самособоюскажется

Et si tout ce que je tais

Finissait par être éclaté au grand jour ?

Его я видеть не должна

Боюсь ему понравиться

Je ne dois pas le voir.

J’ai peur de lui plaire.

С любовью справлюсь я одна

А вместе нам не справиться

Seule, je pourrai lutter contre cet amour.

Mais nous n’y arriverons pas ensemble.

С любовью справлюсь я одна

А вместе нам не справиться

Seule, je pourrai lutter contre cet amour.

Mais nous n’y arriverons pas ensemble.

Dans cet autre article, retrouvez la traduction des paroles de la chanson russe «Ты моё дыхание» / «Tu es mon souffle».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.