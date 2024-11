Vocabulaire visuel russe: les couleurs

Russia Beyond

Il est toujours plus facile d’apprendre une langue quand on peut associer les mots aux images des êtres ou des choses qu’ils désignent. Aujourd’hui, nous abordons le thème des couleurs.

COULEURS (ЦВЕТА, TSVITA)

Красный (krasny) – rouge

Cиний (sini) – bleu

Чёрный (Tchorny) – noir

Серый (siéry) – gris

Оранжевый (aranjivy) – orange

Жёлтый (jolty) – jaune

Белый (biély) – blanc

Зелёный (ziliony) – vert

Розовый (rozavy) – rose

Фиолетовый (fialiétavy) – violet

Голубой (galouboï) – bleu clair

