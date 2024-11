Faits curieux sur les lettres de l’alphabet russe: «Д»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Дд

Cette lettre vient du grec delta, et dans l’alphabet du vieux-slave, on l’appelait « dobro » (bien). Cependant, quel est ce « bien » si son orthographe est si différente en lettre d’imprimerie et en cursive ! Et le « д » minuscule ressemble en cursive au « g » français... Une autre particularité est l’assourdissement du son « Д » à la fin des mots et devant les consonnes sourdes. Soyez donc attentif et sachez reconnaître si l’on vous parle de « code » (код, kod) ou de « chat » (кот, kot).

