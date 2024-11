Comment dit-on: incontournable vocabulaire sur le thème de l’entretien d’embauche

Russia Beyond

Vous venez de décrocher le poste de vos rêves à Moscou et souhaitez raconter à vos amis russophones comment cela s’est déroulé? Ou, au contraire, un entretien est prévu pour prochainement et vous désirez mettre toutes les chances de votre côté? Révisez donc ce lexique pour parvenir à vos fins!

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Entretien d’embauche – собеседование (sabissiédavanié)

Candidat – кандидат (kandidate)

Employeur – работодатель (rabatadatil’)

CV – резюме (rizioumié)

Lettre de motivation – сопроводительное письмо (sapravaditil’naïé piss’mo)

Compétences – навыки (navyki)

Qualités – качества (katchistva)

Expérience professionnelle – профессиональный опыт (prafissianal’ny opyt)

Salaire – зарплата (zarplata)

Contrat de travail – трудовой договор (troudavoï dagavor)

Horaires de travail – график работы (grafik raboty)

Poste – должность (doljnast’)

Stage – стажировка (stajirovka)

Perspectives d’évolution – перспективы роста (pirspiktivy rosta)

Offre d’emploi – вакансия (vakanssia)

Négocier le salaire – вести переговоры о зарплате (visti pirigavory o zarplatié)

Embaucher – нанимать/нанять (nanimat’/naniat’)

Période d’essai – испытательный срок (ispytatil’ny srok)

Entretien téléphonique – собеседование по телефону (sabissiédavanié pa tilifonou)

Références professionnelles – рекомендации (rikamindatsii)

Formation – обучение (aboutchénié)

Dans cet autre article, découvrez l’incontournable vocabulaire russe sur le thème des jeux de cartes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.