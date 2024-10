Que signifie l’expression russe «tout n’est pas Maslenitsa pour un chat»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette phrase fait partie d’un proverbe plus long qui dit : « Не всё коту Масленица, будет и Великий пост » (nié vsio katou maslinitsa, boudièt i viliki post, Tout n’est pas Maslenitsa (semaine de fête slave célébrant la fin de l’hiver) pour un chat, il y aura aussi le Grand carême). Il convient ici de se rappeler quand et comment se déroule la Maslenitsa. Pendant sept jours, les gens s’amusent, préparent des crêpes avec différentes garnitures et font leurs adieux à l’hiver en brûlant un bonhomme de paille. Le lendemain, le Carême commence, pendant lequel les gens oublient les divertissements, s’abstiennent de viande et de produits laitiers et passent du temps à prier.

L’expression sous-entend donc une vérité simple : les fêtes sont suivies par la vie quotidienne, et une série de chance peut laisser place à une vague de malchance.

Le dramaturge Alexandre Ostrovski a justement intitulé l’une de ses pièces Tout n’est pas Maslenitsa pour un chat. L’histoire raconte qu’un riche marchand et son neveu peu fortuné font la cour à une jeune fille sans dot. Cette dernière, pour des raisons mercantiles, choisit le commerçant. Cependant, sa mère ne veut pas d’un tel gendre, car l’on dit que cet homme riche est un despote. Lorsqu’elle apprend que le neveu du marchand a reçu une forte somme d’argent, elle consent donc à ce qu’il épouse sa fille. Le marchand s’indigne de cette décision, ce à quoi il reçoit la réponse suivante : « Tout n’est pas Maslenitsa pour un chat, il y aura aussi le Grand carême ».

