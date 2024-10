Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°6)

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

Sorcière des contes de fées traditionnels russes, tantôt bienveillante, tantôt maléfique, je vis dans une cabane perchée sur des pattes de poule. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Baba Yaga

Capitale du Tatarstan, j’attire les touristes par mon incroyable kremlin, au cœur duquel se dresse une mosquée digne de Disney, mon authentique quartier tatar, ou encore mon immense centre de l’état civil en forme de chaudron. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Kazan

Sergueï Elaguine/Business Online/Global Look Press Sergueï Elaguine/Business Online/Global Look Press

Chimiste né en 1834 en Sibérie, je suis l’inventeur du désormais incontournable tableau des éléments.

Cliquez ici pour découvrir la réponse Dmitri Mendeleïev

Considérée comme la plus grande mer intérieure du monde par les uns, et comme un lac par les autres, je borde la Russie, mais aussi l’Iran, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La mer Caspienne

Grand-prince de la dynastie des Riourikides ayant régné de 980 à 1015, c’est moi qui ai converti la Russie au christianisme. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Vladimir Ier dit le Grand

Peinture de Viktor Vasnetsov Peinture de Viktor Vasnetsov

Duo féminin ayant fait fureur à travers le monde au début des années 2000 avec des chansons telles que All about us et All the things she said, j’ai pour membres Lena Katina et Ioulia Volkova. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse t.A.T.u.

En 1957, je suis le premier être vivant à avoir été envoyé en orbite autour de la Terre. Un voyage auquel je ne survivrai malheureusement pas, ayant succombé dans l’espace sept heures après le lancement de mon satellite, le Spoutnik 2. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La chienne Laïka

