Riazan en trois mots russes

Dobrynia Nikititch

Viktor Vasnetsov/Galerie Tretiakov/Getty Images Viktor Vasnetsov/Galerie Tretiakov/Getty Images

Les bylines russes dotaient ce preux non seulement d’une énorme force, mais aussi d’une rare intelligence : en plus de parler 12 langues, il maîtrisait aussi le langage des oiseaux. Par ailleurs, il était un bon chanteur et jouait des gousli (instrument à cordes slave). Cependant, c’est son courage qui l’a rendu célèbre : à en croire les légendes, il a vaincu un dragon à trois têtes crachant du feu.

Champignons aux yeux

Getty Images Getty Images

Un dicton dit : « À Riazan les champignons ont des yeux ! ». Cette expression plonge ses racines dans l’occupation de la Russie par les Mongols. Les champignons écrasés ou coupés aux alentours de la ville aidaient les militaires locaux à suivre l’itinéraire de l’ennemi.

Sucette de Riazan

Getty Images Getty Images

Cette douceur est produite dans cette ville depuis la première moitié du XIXe siècle. Réalisés en forme de coqs, ours ou lapins, ils sont produits à base de sucre, miel et mélasse locales.

