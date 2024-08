Chansons russes traduites: Kalinka

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette chanson amusante et joyeuse, écrite dans un style folklorique, est devenue si populaire et si célèbre qu’elle a même donné naissance à une danse nommée en son honneur. Tous les Russes connaissent les paroles par cœur et même les Chinois la chantent de temps en temps! Et maintenant, vous pouvez vous aussi essayer de l’apprendre !

Калинка, калинка, калинка моя!

В садуягода малинка, малинка моя!

Petite baie d’obier, petite baie d’obier, ma petite baie d’obier !

Dans le jardin il y a une petite framboise, ma petite framboise !

Ах, под сосною, под зелёною,

Спать положите вы меня!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Спать положите вы меня.

Ah, sous un pin, sous un pin vert,

Mettez-moi à dormir !

Aï,liouli, liouli, aï-liouli, liouli,

Mettez-moi à dormir !

Калинка, калинка, калинка моя!

В садуягода малинка, малинка моя!

Petite baie d’obier, petite baie d’obier, ma petite baie d’obier !

Dans le jardin il y a une petite framboise, ma petite framboise !

Ах, сосёнушка ты зелёная,

Не шуми же надо мной!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Не шуми же надо мной!

Ah, petit pin tu es vert,

Ne fais donc pas de bruit au-dessus de moi !

Aï,liouli, liouli, aï-liouli, liouli,

Ne fais donc pas de bruit au-dessus de moi !

Калинка, калинка, калинка моя!

В садуягода малинка, малинка моя!

Petite baie d’obier, petite baie d’obier, ma petite baie d’obier !

Dans le jardin il y a une petite framboise, ma petite framboise !

Ах, красавица, душа-девица,

Полюби же ты меня!

Ай-люли, люли, ай-люли, люли,

Полюби же ты меня!

Ah, beauté, jolie jeune fille,

Aime-moi donc !

Aï,liouli, liouli, aï-liouli, liouli,

Aime-moi donc !

Калинка, калинка, калинка моя!

В садуягода малинка, малинка моя!

Petite baie d’obier, petite baie d’obier, ma petite baie d’obier !

Dans le jardin il y a une petite framboise, ma petite framboise !

Dans cet autre article, découvrez la traduction de la chanson «Ветер с моря дул»/«Le vent soufflait de la mer».

https://fr.rbth.com/%C3%A9ducation/95667-traduction-chanson-russe-le-vent-soufflait-de-la-mer

Dans cette autre publication, découvrez dix belles compositions de l’époque soviétique à chanter en s’accompagnant à la guitare.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.