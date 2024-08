Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°1)

Russia Beyond

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

Je suis le plus long fleuve d’Europe (mais pas de Russie) et ai donné mon nom à l’une des plus emblématiques berlines de production soviétique. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La Volga

Domaine public Domaine public

Je suis l’auteur du roman Les Âmes mortes et arborais une ravissante coupe au carré. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Nicolas Gogol

Avec 350 000 habitants, je suis le plus grand port maritime russe dans l’océan Arctique. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Mourmansk

Réseau social russe le plus fréquenté, je suis l’équivalent national de Facebook.

Cliquez ici pour découvrir la réponse VKontakte

Mot russe signifiant « salut », je suis utilisé lors d’une rencontre entre personnes familières. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Привет (Priviète)

Legion Media Legion Media

Félin des steppes et des montagnes de Sibérie et d’Asie centrale, vedette du zoo de Moscou, je dois mon nom au zoologue allemand ayant décrit mon espèce au XVIIIe siècle. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le chat de Pallas (ou manoul)

Célèbre bataille ayant opposé les Russes aux troupes napoléoniennes près de Moscou, j’ai donné mon nom au plus prisé pain de seigle du pays. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La bataille de Borodino (ou bataille de la Moskova), en 1812

