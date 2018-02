La Russie se hisse à la 5ème place des pays européens pour les étudiants étrangers

Russia Beyond

Le classement Study.EU Country 2018 a évalué un total de 30 nations européennes en se basant sur leur attractivité auprès des étudiants internationaux. La Russie s’est ainsi emparée de la cinquième place pour ce qui est de la qualité de l’enseignement, du coût de la vie et des chances de trouver un emploi dans le pays après l’obtention du diplôme. Elle n’est par conséquent devancée que par les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

« L’entrée de la Russie dans le top 5 est le résultat de ses efforts continus pour internationaliser son secteur de l’enseignement supérieur. De plus en plus d’étudiants voient la Russie comme une alternative intéressante aux autres destinations d’études », a expliqué à Russia Beyond Gerrit Bruno Blöss, directeur de Study.EU.

À noter que la Russie a gagné une place par rapport à l’année dernière, où le pays s’était classé sixième sur 30. Ce classement annuel analyse les besoins des étudiants en recherche d’une formation à l’étranger combinant haute qualité et accessibilité (tant au niveau financier que des prérequis).

Vous désirez, vous aussi, suivre une formation dans ce vaste pays ? Russia Beyond vous présente ici les villes russes les plus attractives pour les étudiants étrangers, en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg.

