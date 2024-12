Une patinoire ouverte sur la place Rouge même!

Russia Beyond

Devenu une bonne tradition, le marché de Noël (ou plutôt du Nouvel An) a ouvert le 5 décembre sur la place principale du pays. Le principal pôle d’attraction est sans doute la patinoire qui y demeurera jusqu’au printemps.

Ruptly

