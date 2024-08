Festival de cerfs-volants à Saint-Pétersbourg (Vidéo)

Quoi de plus beau que la vue de cerfs-volants dans le ciel au-dessus du golfe de Finlande? D’énormes grenouilles, phoques et calamars planent au-dessus de la plage de sable, attirant les regards des habitants et des invités de Saint-Pétersbourg. Découvrez à quoi ressemble le Festival de cerfs-volants, qui a lieu chaque été dans la Venise du Nord depuis 2012.