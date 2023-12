Rencontrez un nourrisson de Rostov-sur-le-Don (Vidéo)

Les employés du zoo de Rostov-sur-le-Don ont enfin présenté au public le bébé des chameaux Maïa et Сhakito. Il est né il y a cinq mois et a d'abord eu des problèmes de peau, mais grâce à de l'affection et des soins, il est déjà devenu plus fort et sa fourrure a poussé!