La faune et les paysages de la réserve naturelle de Komandorski (Vidéo)

Avec une superficie totale de plus de 3 millions d'hectares - comparable à celle de la Belgique - c’est la plus grande réserve naturelle de biosphère marine de Russie. Elle a été créée en 1993 dans le but de protéger les divers écosystèmes des îles Komandorski et les eaux environnantes de la mer de Béring et du Nord de l'océan Pacifique.