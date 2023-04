Moscou telle que ses habitants la connaissent (Vidéo)

À quoi ressemble la vie dans une mégapole? C’est le fameux «métro-boulot-dodo» qui vient avant tout à l’esprit, et non à tort. Mais à côté de ce bouillonnant tourbillon, propre à chaque mégapole, il existe une Moscou sereine et authentique, celle des balades à pied le long de ruelles imbibées d’histoire et des soirées printanières en terrasse.