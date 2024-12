Saint-Pétersbourg a inauguré la plus grande patinoire au monde!

La patinoire près de Flagstock, ce nouvel espace public de la capitale du Nord qui a pris place sur l'île Krestovski, peut accueillir plusieurs milliers de personnes à la fois. En effet, elle s’étend sur 28 km² et est déjà entrée dans le Livre des records de Russie.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Aménagée directement sur une rive du golfe de Finlande, elle offre une vue sur les nouveaux sites architecturaux de Saint-Pétersbourg - le gratte-ciel Lakhta Center (le plus haut d’Europe !) et le stade Gazprom Arena, qui fait venir à l’esprit un vaisseau spatial.

Depuis la glace peuvent, en outre, être distinguées les lumières de l’île Vassilievski, sur la rive opposée.

La patinoire est particulièrement belle après le coucher de soleil, lorsque sa glace est illuminée de couleurs bleue et blanche, celle du club de football pétersbourgeois, le Zénith.

Le mât de flèche (flagstock en russe) de cette équipe se dresse justement au centre de la patinoire.

Ici, l'on trouve par ailleurs une aire réservée aux enfants et des cafés et zones de détente chauffés.

Pendant cette saison, jusqu'à un million de visiteurs sont attendus sur la glace.

Le matin, l’entrée est gratuite et, pendant les heures payantes, le billet le plus cher reviendra à 500 roubles (moins de 5 euros).

L’installation d’une piscine chauffée en plein air et fonctionnant tout au long de l’année est prévue pour la saison prochaine.

